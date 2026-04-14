Se acerca el Salón del Alfajor en Escobar, donde habrá más de 100 productores de todo el país. Foto: Generada con Gemini IA

En una de las zonas más hermosas de la Provincia de Buenos Aires, se realizará uno de los eventos gastronómicos más esperados de la Argentina: el Salón del Alfajor 2026.

Durante tres jornadas consecutivas, el clásico dulce argentino será el protagonista en Escobar, dentro de una propuesta turística que combinará sabores regionales, actividades familiares y un atractivo que ya genera expectativa nacional: un alfajor gigante de más de 200 kilos que se compartirá con el público.

Cómo llegar a Escobar en tren desde CABA: estaciones del Tren Mitre y tiempo estimado de viaje

Para viajar a Escobar en tren desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la opción indicada es utilizar la Línea Mitre. El recorrido comienza en la estación cabecera de Retiro, donde deberás tomar el tren de servicio eléctrico. Luego de realizar el trasbordo correspondiente para cambiar de tren, el viaje continúa a través del servicio diésel utilizando el ramal con destino a Zárate. El tramo ferroviario concluye al bajar directamente en la estación Escobar.

Una vez que desciendas en la estación Escobar, dispondrás de alternativas terrestres para completar el último tramo de tu recorrido. Desde allí, se puede llegar a tu destino final optando por tomar un taxi o abordando un colectivo local. Realizando esta combinación de transporte, el tiempo estimado de viaje es de aproximadamente una hora.

Cuándo y dónde se realiza el Salón del Alfajor 2026 en Escobar

El encuentro tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de abril, con entrada libre y gratuita, en el Predio Nacional de la Flor, uno de los espacios verdes más emblemáticos del distrito. El evento se desarrollará de 12 a 20 horas, ideal para recorrer sin apuro, probar distintas variedades y disfrutar del paseo.

El Salón del Alfajor no es solo una feria gastronómica: es una excusa perfecta para una escapada de fin de semana. Con más de 100 productores de todo el país, la propuesta invita a descubrir alfajores artesanales, industriales y regionales, con recetas tradicionales y versiones innovadoras que reflejan la diversidad productiva argentina.

El paseo se organiza en stands de degustación y venta directa, lo que permite charlar con los elaboradores y llevarse productos exclusivos que muchas veces no llegan a las grandes ciudades. Para el turismo interno, representa una oportunidad de conectar gastronomía y territorio, en un entorno al aire libre y de fácil acceso.

El Salón del Alfajor se desarrollará en Escobar. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El alfajor gigante de 200 kilos, el momento clave del evento

Uno de los grandes atractivos del Salón del Alfajor 2026 será la presentación de un alfajor gigante con forma de flor, de dos metros de circunferencia y más de 200 kilos de peso. Esta pieza monumental será exhibida durante el evento y, el domingo, se repartirán porciones entre los asistentes, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por el público.

La iniciativa no solo busca sorprender, sino también reforzar el carácter festivo y colectivo del encuentro, consolidándolo como una experiencia pensada para compartir.

Competencias, actividades familiares y propuestas solidarias

Además de la feria, el Salón del Alfajor tendrá competencias oficiales, donde un jurado especializado elegirá al Campeón del Salón del Alfajor – Escobar 2026, tanto en categoría artesanal como industrial. También se premiará al mejor alfajor local, fortaleciendo la identidad gastronómica del distrito.

El Salón del Alfajor es un evento imperdible para los amantes de este clásico dulce. Foto: Prensa

El evento suma un fuerte perfil familiar: habrá espacio infantil, talleres para que los más chicos armen sus propios alfajores, parque de juegos, shows en vivo y food trucks con propuestas saladas para complementar la visita.

A esto se agrega un costado solidario: parte de la producción será destinada a donaciones de alfajores a comedores infantiles de Escobar, reforzando el impacto social de la iniciativa.