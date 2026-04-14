La laguna ideal para pescar pejerrey en otoño en Buenos Aires:

Laguna para pescar en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

El otoño es, sin discusión, una de las mejores estaciones para la pesca del pejerrey en la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas comienzan a estabilizarse, el agua se aclara, el viento suele aflojar y el pejerrey entra en una etapa clave de alimentación previa al invierno. En este contexto, hay un destino que cada año se consolida como favorito tanto para pescadores experimentados como para quienes recién se inician: la Laguna de Chascomús.

¿Por qué Chascomús es ideal para el pejerrey en otoño?

La Laguna de Chascomús es una de las más grandes y tradicionales de la provincia, con una población estable de pejerreyes y un ecosistema que responde muy bien durante los meses de marzo, abril y mayo.

En otoño, el pejerrey:

Se agrupa en cardúmenes más definidos

Se mueve a medias aguas

Consume con mayor decisión carnada natural

Mejora su tamaño promedio

Esto convierte a Chascomús en un escenario ideal para obtener capturas firmes, sostenidas y con peces de buen porte, incluso desde la orilla.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Qué tipo de pesca rinde mejor

Durante esta época, las técnicas más efectivas son:

Línea de flote con boyas chicas (ping pong o balancín)

Línea paternóster desde muelle o costa

Embarcado gareteando suave si hay brisa

Profundidades ideales: entre 60 cm y 1,20 m

Carnadas más efectivas:

Mojarra viva (clásica e infalible)

Dientudo chico

Gusano de agua

Brotón o filet fino en días fríos

Pesca desde costa o embarcado

Uno de los grandes atractivos de esta laguna es que no necesitás lancha sí o sí:

Desde la costa:

Zona del Club de Pesca

Costanera municipal

Muelle público

Embarcado:

Ideal si buscás cubrir más agua

Permite ajustar profundidad fácilmente

Menos presión de pesca en zonas alejadas

Servicios y comodidades

La Laguna de Chascomús ofrece una infraestructura difícil de igualar:

Bajadas de lanchas

Alquiler de botes

Guías de pesca

Camping

Restaurantes y parrillas

Alojamientos de todos los niveles

Casas de pesca con carnada fresca

Esto la convierte en una excelente opción tanto para una salida de un día como para una escapada de fin de semana.

Los destinos con lagunas se vuelven una opción muy elegida. Foto Instagram @igbuenosaires

Cómo llegar a la Laguna de Chascomús

Llegar es sencillo, rápido y seguro, incluso para quienes viajan desde CABA o el conurbano.

Desde Ciudad de Buenos Aires:

Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata Luego empalmar con Ruta 2 (Autovía 2) Recorrer aproximadamente 120 km Salida directa a Chascomús

Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos

Desde el interior bonaerense:

Accesos bien señalizados desde Ruta 2

Caminos asfaltados hasta la laguna

No es necesario transitar caminos rurales complicados, lo que la hace ideal incluso en días de lluvia.

¿Cuándo ir en otoño?

Los mejores momentos suelen ser:

Días nublados o con sol suave

Poco viento (menos de 15 km/h)

Presión estable

Mañana media y primeras horas de la tarde

Tip extra: los días posteriores a un frente frío suelen ser excelentes.

Tamaños y expectativas

En otoño, el tamaño promedio oscila entre:

25 a 35 cm

Con chances reales de piezas mayores

No es pesca de cantidad sin sentido, sino pesca entretenida, técnica y rendidora, ideal para disfrutar y aprender.

Si estás buscando la laguna ideal para pescar pejerrey en otoño en Buenos Aires, con fácil acceso, buenos servicios y resultados comprobados, Chascomús sigue siendo una apuesta segura. Ya sea desde la costa o embarcado, para principiantes o pescadores avanzados, ofrece todo lo necesario para vivir una jornada completa de pesca deportiva.