La laguna ideal para pescar pejerrey en otoño en Buenos Aires: rendidora, cercana y perfecta para escapadas
Ideal para escapadas cortas, ofrece piques firmes tanto desde la costa como embarcado y se consolida como una apuesta segura para esta temporada.
El otoño es, sin discusión, una de las mejores estaciones para la pesca del pejerrey en la provincia de Buenos Aires. Las temperaturas comienzan a estabilizarse, el agua se aclara, el viento suele aflojar y el pejerrey entra en una etapa clave de alimentación previa al invierno. En este contexto, hay un destino que cada año se consolida como favorito tanto para pescadores experimentados como para quienes recién se inician: la Laguna de Chascomús.
¿Por qué Chascomús es ideal para el pejerrey en otoño?
La Laguna de Chascomús es una de las más grandes y tradicionales de la provincia, con una población estable de pejerreyes y un ecosistema que responde muy bien durante los meses de marzo, abril y mayo.
En otoño, el pejerrey:
- Se agrupa en cardúmenes más definidos
- Se mueve a medias aguas
- Consume con mayor decisión carnada natural
- Mejora su tamaño promedio
Esto convierte a Chascomús en un escenario ideal para obtener capturas firmes, sostenidas y con peces de buen porte, incluso desde la orilla.
Qué tipo de pesca rinde mejor
Durante esta época, las técnicas más efectivas son:
- Línea de flote con boyas chicas (ping pong o balancín)
- Línea paternóster desde muelle o costa
- Embarcado gareteando suave si hay brisa
- Profundidades ideales: entre 60 cm y 1,20 m
Carnadas más efectivas:
- Mojarra viva (clásica e infalible)
- Dientudo chico
- Gusano de agua
- Brotón o filet fino en días fríos
Pesca desde costa o embarcado
Uno de los grandes atractivos de esta laguna es que no necesitás lancha sí o sí:
Desde la costa:
- Zona del Club de Pesca
- Costanera municipal
- Muelle público
Embarcado:
- Ideal si buscás cubrir más agua
- Permite ajustar profundidad fácilmente
- Menos presión de pesca en zonas alejadas
Servicios y comodidades
La Laguna de Chascomús ofrece una infraestructura difícil de igualar:
- Bajadas de lanchas
- Alquiler de botes
- Guías de pesca
- Camping
- Restaurantes y parrillas
- Alojamientos de todos los niveles
- Casas de pesca con carnada fresca
Esto la convierte en una excelente opción tanto para una salida de un día como para una escapada de fin de semana.
Cómo llegar a la Laguna de Chascomús
Llegar es sencillo, rápido y seguro, incluso para quienes viajan desde CABA o el conurbano.
Desde Ciudad de Buenos Aires:
- Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata
- Luego empalmar con Ruta 2 (Autovía 2)
- Recorrer aproximadamente 120 km
- Salida directa a Chascomús
Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
Desde el interior bonaerense:
- Accesos bien señalizados desde Ruta 2
- Caminos asfaltados hasta la laguna
No es necesario transitar caminos rurales complicados, lo que la hace ideal incluso en días de lluvia.
¿Cuándo ir en otoño?
Los mejores momentos suelen ser:
- Días nublados o con sol suave
- Poco viento (menos de 15 km/h)
- Presión estable
- Mañana media y primeras horas de la tarde
Tip extra: los días posteriores a un frente frío suelen ser excelentes.
Tamaños y expectativas
En otoño, el tamaño promedio oscila entre:
- 25 a 35 cm
- Con chances reales de piezas mayores
No es pesca de cantidad sin sentido, sino pesca entretenida, técnica y rendidora, ideal para disfrutar y aprender.
Si estás buscando la laguna ideal para pescar pejerrey en otoño en Buenos Aires, con fácil acceso, buenos servicios y resultados comprobados, Chascomús sigue siendo una apuesta segura. Ya sea desde la costa o embarcado, para principiantes o pescadores avanzados, ofrece todo lo necesario para vivir una jornada completa de pesca deportiva.