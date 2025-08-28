Ni Carlos Keen ni San Antonio de Areco: el pueblo con un “bosque encantado” ideal para un fin de semana en familia

General Rodríguez, Buenos Aires. Foto: Municipalidad de General Rodríguez.

A tan solo 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de los clásicos como Carlos Keen o San Antonio de Areco, el pueblo de General Belgrano se presenta como una opción ideal para una escapada en familia.

General Belgrano mantiene la esencia de los pueblos bonaerenses y conserva históricas construcciones, como por ejemplo, “El almacén”, una casona que albergó el café y bar “Buen gusto” en el año 1907.

La estación de General Rodríguez, Buenos Aires. Foto: Municipalidad de General Rodríguez.

Una de las máximas atracciones es el bosque encantado, un espacio natural con senderos rodeados de árboles y vegetación. A pesar del invierno, el paisaje invita a respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza.

El frío de agosto es la excusa perfecta para disfrutar de un buen asado en las parrillas. Asimismo, abundan los platos calientes de campo, como guisos y empanadas, que se acompañan de cervezas y vinos artesanales.

El bosque encantando de General Rodríguez, Buenos Aires. Foto: Municipalidad de General Rodríguez.

También, el pueblo invita a recorrer sus calles pintorescas, espacios naturales y plazas, además de aprovechar sus campos abiertos y ríos para descansar en un ambiente tranquilo y hospitalario.

Las 5 mejores atracciones de General Belgrano

Bosque Encantado Museo Histórico Municipal Alfredo Enrique Mulgura Represa Río Salado Parque Mateo Bruzzo Parroquia Inmaculada Concepción

¿Cómo llegar a General Belgrano desde Buenos Aires?

El recorrido es de 162 km y demora unas 2 horas, según el tráfico. Salí de CABA por Autopista del Sur hacia la provincia. Continuá por la Ruta Nacional 3 o Ruta Provincial 41 hasta las indicaciones a General Belgrano.