Un refugio entre montañas y colores: el pueblito del norte argentino que fue elegido por la ONU como uno de los más hermosos del mundo

Este rincón del país sorprende con su arquitectura colonial, paisajes rojizos y actividades al aire libre, ganándose un lugar entre los destinos más destacados a nivel mundial.

Sierras del Famatina. Fuente: Turismo La Rioja.

En el extremo norte de La Rioja, al pie del Nevado de Famatina, se encuentra un destino que combina historia, cultura y naturaleza en proporciones iguales.

Famatina, un pueblo de apenas 7.000 habitantes, fue recientemente preseleccionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como uno de los pueblos más hermosos del mundo, un reconocimiento que pone en valor su riqueza natural y cultural.

Sierras del Famatina. Fuente: Turismo La Rioja.

Rodeado de montañas, valles fértiles y formaciones rocosas de tonos rojizos y ocres, Famatina se convierte en un escenario ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos. Su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 78 lo hace accesible: desde Buenos Aires son unas 15 horas en auto, desde Mendoza 8, y apenas 2 desde la capital riojana.

Caminar por sus calles es retroceder en el tiempo. La arquitectura colonial sencilla, las casas de adobe y las antiguas capillas se combinan con el silencio de sus plazas y callejones, ofreciendo un recorrido histórico que fascina a locales y turistas por igual.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia. Vinos de altura, empanadas riojanas, locro, chanfaina y dulces caseros invitan a descubrir sabores tradicionales que complementan el viaje. Los veranos calurosos y los inviernos templados permiten disfrutar del entorno durante todo el año, ya sea en sus calles o en la naturaleza que hay alrededor.

Sierras del Famatina. Fuente: Turismo La Rioja.

Para los amantes del aire libre, Famatina es un verdadero paraíso. Los senderos que parten desde el pueblo llevan a miradores como La Cruz, ofrecen recorridos emblemáticos como el Circuito Encantado y permiten descubrir la misteriosa Cueva de las Brujas.

Uno de los mayores atractivos naturales es el Cañón del Ocre, con sus impresionantes paredes rojizas, amarillas y anaranjadas, producto de la oxidación de minerales como el hierro. Este paisaje suele visitarse junto al Camino del Inca (Qhapaq Ñan) y la histórica Mina La Mejicana, completando un itinerario inolvidable.

Además, la fauna autóctona acompaña la experiencia: cóndores, guanacos y otras especies habitan las montañas y quebradas, haciendo de cada excursión una oportunidad para conectar con la naturaleza. Trekking, ciclismo y caminatas guiadas son algunas de las actividades que permiten descubrir la riqueza de este pueblo riojano, donde la historia, la cultura y el paisaje se encuentran en perfecta armonía.

Famatina se posiciona así como un destino imperdible, no solo para quienes buscan belleza escénica digna de fotografías, sino también para quienes desean vivir la autenticidad de un pueblo que supo conservar su historia y sus tradiciones mientras se abre al mundo.

Sierra de Famatina, La Rioja. Foto NA.

Cómo llegar a Famatina, en La Rioja