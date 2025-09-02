No es Mercedes: el pueblo que enamora con sus riquísimos salames caseros y cultura europea

Además, la hospitalidad de sus habitantes convierte al paseo en un viaje emocional.

El salame es parte de la identidad gastronómica de Colonia Caroya Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

En el corazón del centro argentino, a solo 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y muy cerca de Jesús María, se encuentra Colonia Caroya, un destino que muchos conocen como “el Friuli argentino”. Su identidad está marcada por la inmigración italiana, especialmente friulana, que llegó y dejó un legado que aún hoy sigue vivo en la mesa y en la cultura local.

El visitante que recorre Colonia Caroya no solo se encuentra con un entorno de sierras, chacras y bodegas, sino también con una gastronomía típica que recuerda a pequeños pueblos del noreste de Italia. Todos conocidos por sus embutidos, vinos y celebraciones.

Colonia Caroya también es un polo vitivinícola en crecimiento Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Uno de los grandes protagonistas es el salame casero caroyense, tan emblemático que cuenta con su propia fiesta popular. Elaborado con recetas transmitidas de generación en generación.

Pero la experiencia va más allá del comercio porque, Colonia Caroya también es un polo vitivinícola en crecimiento, donde las bodegas locales producen vinos que evocan a regiones italianas, donde el turista puede realizar degustaciones, recorrer viñedos y maridar etiquetas jóvenes con la tradición de la mesa familiar.

En cada evento, la cultura friulana aparece como un puente entre Italia y Argentina Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Además, la hospitalidad de sus habitantes convierte al paseo en un viaje emocional. Cada familia conserva recetas, anécdotas y costumbres que transmiten la identidad de los inmigrantes friulanos, quienes hicieron de la gastronomía un verdadero lenguaje de pertenencia.

Para quienes llegan desde Córdoba capital, el trayecto es corto y accesible, ideal para una escapada de fin de semana. También se puede combinar con visitas a Jesús María, famosa por su Festival de Doma y Folklore, y con el circuito de las estancias jesuíticas.

Cada familia conserva recetas, anécdotas y costumbres que transmiten la identidad de los inmigrantes Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

El Friuli argentino no es solo un lugar para comer bien, sino también para conocer una parte fundamental de la historia de la inmigración en el país. Cada copa de vino y cada bocado de salame casero son un homenaje a aquellos pioneros que trajeron sus costumbres desde el otro lado del Atlántico.

Cada copa de vino y cada bocado de salame casero son un homenaje a aquellos pioneros Foto: Instagram @coloniacaroya.turismo

Actividades para hacer en Colonia Caroya y la región