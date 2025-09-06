Como Capadocia, pero en Argentina: el pueblo cerca de CABA que realiza el Festival de Globos Aerostáticos

A solo unas horas de la Ciudad, una localidad se vestirá de colores con “Buenos Aires Flota”, un espectáculo visual único para toda la familia.

Buenos Aires Flota, el festval de globos aerostáticos. Foto: Instagram @flotatour

Los globos aerostáticos son una atracción que nos hace soñar con los paisajes de Capadocia, en Turquía. Pero no hace falta viajar tan lejos para vivir esa experiencia: un lugar cercano a Buenos Aires ofrece un festival único en su tipo.

Dónde se realiza el festival de globos aerostáticos

El festival “Buenos Aires Flota” se llevará a cabo en la ciudad de Mercedes, una localidad que, aunque más grande que un típico pueblo, conserva la calma y el encanto de las pequeñas ciudades. Durante el evento, el cielo se llenará de color, ofreciendo un espectáculo que promete sorprender a visitantes de todas las edades.

Es importante destacar que el espectáculo será únicamente visual desde la tierra, ya que los visitantes no podrán subirse a los globos aerostáticos, pero igualmente promete un despliegue de colores y formas que llenará de magia el cielo de Mercedes.

Cuándo se realiza el evento

El próximo 1 de noviembre, la ciudad de Mercedes, a poco más de una hora de CABA, se llenará de magia con la llegada de “Buenos Aires Flota 2025”, el festival de globos aerostáticos que promete ser una experiencia única para toda la familia. Organizado por Flota Tour, el evento se llevará a cabo en el Parque Nuevo, transformando este espacio en el epicentro del entretenimiento y el espectáculo.

El festival se desarrollará de 15:00 a 23:00, con un programa variado de actividades. La jornada comenzará con la apertura de un parque de inflables, espectáculos y paseos temáticos, que incluirán una exposición de autos clásicos y un recorrido aeronáutico. También habrá opciones gastronómicas con food trucks y un beer garden.

Buenos Aires Flota en San Luis. Foto: Instagram @flotatour

El punto culminante de la tarde será el desfile de paramotores a las 17:00, seguido del inflado de los globos aerostáticos a las 18:00, sujeto a las condiciones climáticas. Al caer la noche, se realizará el “Night Glow”, un espectáculo visual donde los globos se iluminarán al ritmo de la música y luces, con la participación de DJs en vivo. La jornada cerrará con el concierto de la banda principal del festival a las 21:00.

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Entradas y precios

Las entradas ya están disponibles en Ticketek.com.ar. El Pase General tiene un costo de $15.000 por persona en preventa individual, mientras que el Pack de 4 entradas se ofrece a $40.000. Este pase incluye acceso a todas las actividades, desde shows en vivo hasta paseos temáticos y el espectáculo de globos. Los menores de 0 a 4 años ingresan gratis.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el festival ofrece el Club Flota Tour, un sector con carpas, livings y una vista privilegiada del parque de globos. Este pase tiene un valor de $45.000 en preventa individual e incluye degustaciones de productos de sponsors, baños privados y barra especial.

Buenos Aires Flota, el festval de globos aerostáticos. Foto: Instagram @flotatour

Además de los espectáculos centrales, el festival contará con atracciones únicas como “Mini Balloons” para fotos, “Drone Vision” y la posibilidad de ingresar al interior de algunos globos para una experiencia inmersiva. Cabe destacar que no se realizarán vuelos libres, ya que el evento se centra en un show visual con vuelos cautivos.

En caso de mal clima, el festival contempla fechas alternativas para el 2, 15 y 16 de noviembre de 2025.