De la Fiesta del Salame a la del Alfajor: los eventos gastronómicos imperdibles de septiembre en pueblos de Buenos Aires

El clima templado invita a recorrer el interior bonaerense, disfrutar de la exquisita gastronomía y sumarse a fiestas que reflejan la identidad y tradición de la provincia.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

Llega septiembre, y con él las ganas de recorrer Buenos Aires de punta a punta. Después de un largo y frío invierno, aparecen los primeros días con temperaturas agradables y planes ideales para disfrutarlos al máximo en vísperas de primavera. En este contexto, los pueblos alejados del bullicio ofrecen fiestas populares repletas de comida, perfectas para vivir un fin de semana diferente.

Según detalla Noticias Argentinas, cada localidad ofrece un plan turístico particular: sabores típicos, ferias de productores, espectáculos musicales, danzas tradicionales y actividades al aire libre.

Así, septiembre se convierte en una invitación para descubrir el interior bonaerense, disfrutar de la buena gastronomía y sumarse a celebraciones que ya son parte de la identidad provincial.

Fiestas y celebraciones destacadas durante septiembre en Buenos Aires

13 y 14 de septiembre: 50° Fiesta del Salame Quintero en Mercedes

Se cumple medio siglo de tradición para un clásico de la gastronomía bonaerense. Habrá degustaciones, feria de productores, espectáculos y elección del mejor salame quintero.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

14 de septiembre: Fiesta Provincial del Alfajor en Rawson, Chacabuco

Será una jornada ideal para los amantes de lo dulce, con stands, concursos y variedades de alfajores artesanales.

20 al 21 de septiembre: Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá, Chivilcoy

Se llevará a cabo una competencia de asadores, shows folklóricos y propuestas gastronómicas que giran en torno al plato más argentino.

Fiesta del Asado Criollo. Foto: Unsplash.

21 de septiembre: Fiesta de la Galleta de Campo en Oliden

Es una celebración del producto más representativo del pueblo, con degustaciones, feria local y actividades culturales.

21 de septiembre: Fiesta de la Vaquillona con Cuero en Baradero

Esta tradición reúne a miles de visitantes para disfrutar de este plato típico acompañado de música y baile.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

21 de septiembre: Fiesta del Puchero en 25 de Mayo

Una celebración con recetas tradicionales y propuestas para toda la familia.

25 al 29 de septiembre: Fiesta del Pueblo en Carmen de Areco

Es un encuentro comunitario con desfiles, música y gastronomía que celebra la identidad local.

Carmen de Areco. Foto: buenosaires.tur.ar

26 de septiembre: San Pedro Country Music Festival en San Pedro

Un festival de música country con bandas locales e internacionales, espectáculos al aire libre y actividades para toda la familia.