Fiesta del Salame Quintero 2025: cuándo, dónde y cómo llegar al evento con degustaciones, food trucks y hasta recitales

En la provincia de Buenos Aires se destaca Mercedes, un pueblito de 72 mil habitantes reconocido por tener uno de los mejores salames del país.

Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.

La 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, un predio que está ubicado a orillas del Río Lujan y que tiene un fácil acceso desde el centro de la ciudad.

Cada año, este pueblo de 72 mil habitantes se prepara para recibir a miles de visitantes ansiosos por degustar los reconocidos chacinados de Mercedes —entre ellos el emblemático salame quintero— y disfrutar de la tradicional elección del “salame campeón”, un concurso que premia a los productores locales más destacados.

El evento también contará con sector de fuegos para asado y choripán, un patio gastronómico con comidas rápidas, un patio cervecero, y un espacio donde artesanos locales expondrán sus productos. También habrá números musicales, que se anunciarán próximamente.

Las entradas para la Fiesta Nacional del Salame Quintero ya están disponibles y se pueden adquirir de manera online a través de la web. Durante el evento también funcionará una boletería para quienes quieran comprar su entrada de manera presencial.

Por qué Mercedes es la sede de la Fiesta Nacional del Salame Quintero

Mercedes es reconocido por producir uno de los mejores salames del país. La tradición del salame quintero se remonta a la llegada de inmigrantes italianos, quienes establecieron quintas dedicadas a la elaboración de chacinados caseros como salame, bondiola, chorizo y morcilla. En 1975, esta costumbre dio origen a la primera Fiesta del Salame Quintero.

Entre todos esos chacinados, el que siempre se destacó fue el salame quintero, elaborado con un 50% de carne de cerdo, un 25% de carne vacuna magra, como el lomo y el resto de panceta. A esa base se le agregan granos de pimienta negra y otros ingredientes que los productores prefieren no revelar.

Mercedes, sede de la Fiesta del Salame Quintero. Foto: NA.

Muchas de las quintas pueden visitarse durante todo el año, lo que convierte a Mercedes en una verdadera capital del salame quintero, donde se puede disfrutar de las mejores degustaciones al aire libre en la provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a Mercedes en auto o en tren

La manera más simple de llegar a Mercedes desde Buenos Aires es en auto: el trayecto, desde el centro porteño, es de 105 kilómetros y demora 1h 30m en condiciones de transito normal. Un detalle a tener en cuenta esa que la vuelta a CABA el día domingo y en hora pico puede demorar incluso el doble del tiempo.

Una manera más económica para llegar a Mercedes es en tren. Hay que tomar el Tren Sarmiento en la cabecera Once y viajar hasta la estación Moreno. Ahí se debe hacer un transbordo y tomar el servicio a Mercedes, teniendo en cuenta que desde Moreno solamente parten cuatro formaciones al día: a las 02.58, 07.50, 12.19 y 17.14.