A 1 hora de Buenos Aires: el pueblo ideal para escaparte el fin de semana y comer fiambres de campo

Ubicado en el partido de Mercedes, este destino es ideal para quienes buscan escapar de la rutina para conectar con la tranquilidad.

Picada en Lo de Puri Foto: Instagram @casaquintaenmercedesb

Ubicado en el partido de Mercedes, a poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino emerge como una opción perfecta para quienes buscan desconectarse de la rutina sin recorrer largas distancias.

Este pintoresco pueblo bonaerense llamado Altamira, poco conocido en comparación con destinos tradicionales como San Antonio de Areco o Carlos Keen, ofrece una experiencia única entre paisajes naturales, historia y gastronomía típica de la región.

Altamira tiene sus raíces en la expansión ferroviaria de principios del siglo XX, cuando la llegada del tren en 1908 impulsó su desarrollo. Aunque el tiempo ha pasado, el pueblo conserva su espíritu original con calles de tierra, antiguas construcciones y un ritmo de vida tranquilo.

Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo, en un entorno donde la tranquilidad del campo aún se respira en cada rincón. Vale aclarar que este pueblito logró reinventarse durante la pandemia y se transformó en un enclave productor de fiambres de campo y miel, al sumar así nuevos atractivos a su propuesta rural.

Actividades para todos los gustos: qué hacer en Altamira

A pesar de su tamaño, este destino ofrece una variedad de actividades para quienes deseen explorar sus atractivos:

Estación de tren restaurada: tras años de abandono, la antigua estación de tren fue reacondicionada y actualmente alberga la Sala Cultural La Payró y un restaurante donde se combinan el arte y la gastronomía.

Almacenes históricos: antiguos bodegones con más de 100 años de historia, donde se puede degustar comida típica en un ambiente que remite a otra época.

Altamira, pueblito de Mercedes. Foto: Municipalidad de Mercedes.

Ex fábrica Corinema: lo que en su momento fue una fábrica de ladrillos y cerámicos, hoy se convirtió en un viñedo con un destacado espacio gastronómico.

Capilla Nuestra Señora de Fátima: un sitio ideal para conectar con la espiritualidad.

Productos artesanales: la región se caracteriza por su producción de salame, cervezas y vinos artesanales, además de dulces y conservas que pueden adquirirse en comercios locales.

Gastronomía, viñedos y propuestas

Cómo llegar a Altamira Para quienes viajan en auto desde Buenos Aires, la ruta más conveniente es tomar el Acceso Oeste hasta Luján por la Ruta Nacional 7 y luego continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la salida 91 en Gowland. Desde allí, solo queda seguir las indicaciones hasta Altamira. Con su aire de pueblo detenido en el tiempo, una oferta gastronómica que resalta los sabores del campo y un entorno sereno, Altamira se perfila como una opción ideal para una escapada de fin de semana, ofreciendo una experiencia auténtica y lejos de ruido de la ciudad.

Altamiracon su gastronomía típica, sus almacenes de campo y un viñedo que suma una experiencia diferente para los viajeros. La calidez de su gente, la calidad de los productos caseros y la posibilidad de desconectarse del ritmo frenético de la ciudad hacen que cada vez más personas elijan este destino para una escapada.Es una, desde la estación recuperada hasta el histórico almacén, se respira esa paz que lo convirtió en el pueblo más sereno de Buenos Aires.