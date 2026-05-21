Cuánto cuesta la experiencia en un exclusivo hotel de Buenos Aires. Foto: Sheraton.

A veces, no hace falta viajar cientos de kilómetros para sentirse de vacaciones. A pocos minutos de la rutina, existen propuestas que combinan relax, gastronomía y entretenimiento para transformar este fin de semana largo del 25 de Mayo en una verdadera escapada de descanso.

En ese contexto, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presentó una programación especial para el finde largo, con paquetes de hospedaje, un almuerzo buffet criollo y una velada exclusiva junto a Coti Sorokin, en un entorno rodeado de naturaleza a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fin de semana largo en Sheraton Pilar: almuerzo buffet criollo, velada con Coti Sorokin y paquetes de hospedaje

Velada con Coti Sorokin: Sábado 23 de mayo

Como parte de la programación especial del fin de semana, el sábado 23 de mayo Sheraton Pilar recibirá al reconocido cantautor argentino Coti Sorokin para una velada exclusiva en el Salón Los Girasoles, con show en vivo, menú de 4 pasos, DJ y vinos libres, de 21 h hasta las 3 de la madrugada. Las entradas parten desde $270.000 + IVA por persona.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Sheraton.

Almuerzo Buffet Criollo en Las Vasijas Restaurante: Lunes 25 de mayo

El lunes 25 de mayo, Las Vasijas Restaurante propone un almuerzo buffet criollo con lo mejor de la gastronomía argentina tradicional. La propuesta reúne clásicos de la cocina criolla, acompañada por vinos Trumpeter, bebidas sin alcohol y café, con estacionamiento sin cargo.

El menú incluye una amplia variedad de entradas frías, como matambre relleno, pollo arrollado, pascualinas, pernil frío, fiambres, quesos, salames, escabeche de ave y de berenjenas, berenjenas en oliva, porotos a la criolla, lengua a la vinagreta, carnes adobadas, tortillas de papas y distintas opciones de ensaladas.

Entre los platos principales se destacan locro, carbonada, pastel de papas, vacío relleno al horno con gajos de papa y cabutia asada, tallarines con albóndigas y tuco, y milanesas con papas fritas para los más chicos.

Para el cierre dulce, habrá pastelitos de dulce de batata y membrillo, tocino del cielo, budín de pan, alfajores, arroz con leche, flan de caramelo, pasta frola, mazamorra, churros, bolas de fraile, entre otros.

El almuerzo buffet criollo tiene un valor desde $79.000 para adultos y desde $36.000 para menores.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Sheraton.

Cuánto cuestan los paquetes de hospedaje en Sheraton Pilar del 22 al 25 de mayo

Para quienes quieran vivir el fin de semana largo completo, Sheraton Pilar ofrece paquetes de hospedaje sin mínimo de noches requerido, con acceso a todas las instalaciones del hotel durante los cuatro días.

Las tarifas por noche son:

$340.000 + IVA para Habitación Clásica Vista Frente o Laterales, de 36 m²

$400.000 + IVA para Habitación de Lujo Vista Jardín, de 36 m²

$680.000 + IVA para Habitación Suite, de dos ambientes y 72 m².

Los paquetes contemplan hospedaje para dos personas o Family Plan, que permite que dos menores de hasta 12 años compartan la habitación con sus padres. Además, incluyen desayuno buffet para dos personas en Las Vasijas Restaurante, acceso a las instalaciones del Health Spa y jardines, Sheratoons con recreación infantil para niños de 6 a 12 años con profesores, estacionamiento, conexión WiFi, check in a las 15 h y check out a las 12 h, con late check out hasta las 16h el último día del fin de semana.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Sheraton.

Reservando 2 o 3 noches se bonifica una cena buffet en Las Vasijas Restaurante para 2 adultos, con vino incluido. Las reservas pueden abonarse en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas, o con un 5% de descuento por transferencia.

Con una propuesta que combina descanso, gastronomía y entretenimiento, Sheraton Pilar se posiciona como una de las opciones más atractivas para disfrutar el fin de semana largo en el corredor norte del Gran Buenos Aires.