Empieza el Festival de Luces Chinas: un evento lleno de magia que llega por primera vez a Argentina

Se trata de una celebración oriental que propone una experiencia visual increíble, con espectáculos en vivo y una gastronomía de otro nivel con chefs que realizarán platos típicos de la cocina china.

Festival de Luces Chinas. Foto: Instagram/tianfufestival

El Tianfu Festival, el impresionante espectáculo de luces chinas y esculturas en movimiento, llega por primera vez a Buenos Aires el 15 de septiembre. Este evento, que ya deslumbró a público en países como Chile, México y Colombia, convertirá a Tecnópolis en un recorrido lleno de magia y tradición de la cultura china.

¿Cuándo y dónde será el festival?

La primera edición del Festival de Luces Chinas en Argentina se realizará del 15 de septiembre al 20 de noviembre en Tecnópolis, un espacio ideal para exhibir esculturas iluminadas monumentales, shows en vivo y gastronomía típica china.

El Tianfu Festival es originario de la provincia de Sichuan y combina la tradición artística china con tecnología de vanguardia para crear un espectáculo visual único.

¿Cómo será el festival oriental?

Tianfu Festival es un evento oriental que propone una experiencia visual increíble, con espectáculos en vivo y una gastronomía de otro nivel con chefs que realizarán platos típicos de la cocina china.

Además, también incluye todo tipo de luces LED que iluminan el cielo con sus colores llamativos y vibrantes, y que resaltan las esculturas monumentales realizadas con telas coloridas y estructuras metálicas de gran tamaño.

El evento también propone danzas tradicionales, demostraciones de kung-fu y acrobacias, y el famoso“cambio de máscaras” de la Ópera de Sichuan, una técnica algo misteriosa.

Cuánto cuestan las entadas para el Tianfu Festival

Las entradas se consiguen en Tuentrada.com. De lunes a jueves, el valor general es de $28.750, mientras que los menores de 12 años y los adultos mayores de 60 años abonan $23.000. De viernes a domingo, la entrada general cuesta $34.500, y para menores y adultos mayores el precio es de $28.750.

Tianfu, un nombre que lo dice todo

“Tianfu” evoca la riqueza y la majestuosidad de la antigua China imperial, y este festival promete ofrecer una experiencia inmersiva única. Con esculturas, luces, espectáculos y sabores auténticos, no hay excusas para perdérselo.