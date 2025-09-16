“Mansión Cultura” abre sus puertas: una noche inolvidable de la escena cultural porteña

Una experiencia que mantiene la esencia y elegancia de un histórico monumento y reunirá a las figuras más destacadas del tango y del folclore junto a una importante oferta gastronómica.

“Mansión Cultura” abre sus puertas Foto: prensa

El emblemático Palacio Mansión Tango, reabre sus puertas el próximo viernes 19 de septiembre a las 21hs con el nombre de “Mansión Cultura” y una renovada propuesta, de la mano del empresario y artista Ivan Camaño, bajo la producción artística de Dulce Granados.

"Mansión Cultura" abre sus puertas Foto: Prensa

“Mansión Cultura” mantiene la esencia y elegancia de un histórico monumento con un valor arquitectónico de alto nivel que data de 1858.

"Mansión Cultura" abre sus puertas

Asimismo, reunirá en su escenario a las figuras más destacadas del tango y del folclore, un encuentro federal 100% argentino, junto a una importante oferta gastronómica.

“Mansión Cultura” abre sus puertas Foto: Prensa

El viernes 19 de septiembre, en su presentación inaugural, las raíces de la cultura estarán presentes en toda su magnitud: Pampas Bravas Tango & Malambo, con los campeones mundiales de Tango Buenos Aires 2025: Leandro Bojko y Mimí García, Kike Teruel, Clave Nochera, Ivan Camaño y su Banda, y Vanina Tagini junto a la orquesta de Gabriel Merlino, con la conducción de Gonzalito e invitados especiales. Una noche inolvidable de la escena cultural porteña.

"Mansión Cultura" abre sus puertas

Para mayor información consultar en el Instagram @mansióntango