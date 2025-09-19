Evitar problemas en las vacaciones: por qué no conviene pagar en dólares si viajás a España

Con más controles antifraude y el impulso a los pagos digitales, usar dólares en el país, ya sea en efectivo o con tarjeta, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

El motivo por el que no conviene pagar en dólares en España. Foto: NA (Martín Zabala)

Usar dólares en efectivo al viajar por España ya no resulta tan sencillo ni conveniente como antes. Cada vez más comercios ponen trabas para aceptar esta moneda extranjera y, en muchos casos, directamente la rechazan si los billetes no cumplen con los nuevos estándares de seguridad.

A esta situación se le suman otros factores como el tipo de cambio desfavorable, el avance de los pagos digitales y las regulaciones antifraude. En consecuencia, pagar en dólares puede terminar siendo más caro, menos práctico y un verdadero dolor de cabeza para los turistas.

Nuevas restricciones al uso de billetes de dólar

Las normas cambiaron y hoy los bancos y negocios en España son mucho más estrictos con la aceptación de dólares. El motivo principal está ligado a la lucha contra las falsificaciones: los billetes con manchas, roturas o que no incluyan las últimas medidas de seguridad suelen ser rechazados de inmediato.

Incluso algunos billetes de 100 dólares en buen estado pueden ser descartados si presentan el más mínimo daño. Esto afecta tanto a visitantes extranjeros como a residentes que todavía manejan efectivo en esa divisa.

El rechazo a los dólares también responde a una estrategia más amplia: reducir el uso de efectivo en general. Presionada por la Unión Europea, España viene impulsando cada vez más los pagos digitales. Con ello busca mayor control de las operaciones, prevenir la evasión fiscal y reducir los riesgos de lavado de dinero.

Dólares Foto: NA

La trampa de la conversión dinámica

Un detalle que muchos turistas desconocen es la llamada “conversión dinámica de divisas”. Algunos comercios ofrecen la opción de pagar en dólares con tarjeta, pero aplican recargos ocultos que pueden llegar hasta el 10%.

Lo que parece un beneficio termina siendo un gasto extra: el cliente cree que paga lo mismo que en euros, pero al final desembolsa bastante más.