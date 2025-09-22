Cómo es el Museo Histórico “Marta Inés Martínez” de Ranchos, el pueblo en donde se realiza la Fiesta Regional del Choripán

El espacio cultural, creado el 12 de octubre de 1964, cuenta con una sala de paleontología y otra sala donde se representa la fauna autóctona de la laguna de Ranchos. Conocé cómo llegar a él, sus días y horarios para visitarlo en familia.

El Museo Histórico Marta Inés Martínez, de Ranchos. Foto: cultura.gba.com.ar

Ranchos es un pueblo con paisajes rurales, encantos naturales y más de 2 siglos de historia. Justamente, para conocer más sobre él, este pueblito cuenta con el Museo Histórico “Martínez Inés Martínez”.

Este espacio creado el 12 de octubre de 1964 tiene como finalidad narrar la historia de Ranchos, donde se celebra la Fiesta Regional de Choripán en Buenos Aires, desde sus orígenes hasta la actualidad.

La colección del museo está integrada por armamento de la época colonial, piezas de arqueológicas y alfarería de las comunidades originarias, platería, artesanías en cuero crudo realizadas por el maestro artesano don Martín Gómez, herrería artística del siglo XIX, maquinarias rurales, instrumentos musicales y fotografías históricas.

También, el histórico lugar cultural cuenta con una sala de paleontología y otra sala donde se representa la fauna autóctona de la laguna de Ranchos. Además, el museo posee un archivo histórico y biblioteca.

Datos importantes sobre el Museo Histórico “Marta Inés Martínez”

Fundación : 12 de octubre de 1964

Tipo de Institución : Municipal

Temática : Historia Regional

Domicilio : Leopoldo Casal 3059

Días y horarios : de jueves a domingos y feriados de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.

Email : museomartainesmartinez@gmail.com

Instagram: @museohistoricoranchos

¿Cómo llegar al Museo Histórico “Marta Inés Martínez”?

¿Cómo llegar a Ranchos, partido de General Paz (Buenos Aires)?

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

FIESTA REGIONAL DEL CHORIPÁN