Una emblemática calle de CABA que transporta a otra época: se encuentra en el barrio con mejor calidad de vida

En el corazón de un histórico barrio, se esconde una calle que invita a recorrerla con un objetivo claro: que sus visitantes viajen en el tiempo. Su encanto radica en una sucesión de casas centenarias con estilos arquitectónicos variados que reflejan una gran historia.

Calle Gorostiaga, Colegiales. Foto: Instagram @somos.colegiales

Hay lugares en la Ciudad de Buenos Aires que llaman la atención por su belleza singular, y entre todos los barrios, Colegiales se destaca como el que ofrece la mejor calidad de vida, según un ranking de la Universidad de La Plata. Y no es casualidad: existen varios motivos que lo hacen merecedor de este reconocimiento.

En el corazón del histórico barrio se esconde una calle que invita a recorrerla con un objetivo claro: transportar a quienes la visitan a otra época. Su encanto radica en una sucesión de casas centenarias con estilos arquitectónicos variados que reflejan la historia del barrio.

A pocos metros del bullicio de la Avenida Cabildo aparece el pasaje Gorostiaga, o, mejor dicho, el tramo comprendido entre Zapata y Cabildo. En realidad, no es un pasaje, ya que la calle continúa y conecta con otras arterias hasta llegar a Avenida del Libertador. Sin embargo, su calma y silencio le valieron ese nombre.

El contraste entre esa cuadra angosta y las de su entorno es tan fuerte que caminar por allí se siente como entrar en otra dimensión: sin ruidos de tránsito, sin grandes locales comerciales y con la tranquilidad como protagonista.

La diferencia con las calles vecinas es tal que al poner un pie en el pasaje parece que el tiempo se detuviera. Una época en la que no se escuchaban motos ni existían los hipermercados. No es un efecto de la pandemia: en Gorostiaga, el tiempo pasa más lento.

En apenas unos metros, se pueden observar rasgos de art déco, tudor, academicismo francés y neocolonial. A simple vista aparecen puertas de madera maciza, escudos, torres y balcones únicos. Aunque cada casa tiene su estilo propio, todas comparten una altura similar que aporta armonía al conjunto.

Un pasaje secreto con una arquitectura única

Como si fuera poco, a la vuelta de este lugar, sobre Ciudad de la Paz, se encuentra el Pasaje General Paz, uno de los sectores más preciados del barrio que invita a detenerse y observar cada uno de sus detalles. Este conjunto de viviendas fue construido en 1925 y diseñado por el ingeniero Pedro Vinent, quien también participó en el proyecto del Barrio Inglés de Caballito.

Se trata de una vía peatonal privada que atraviesa un complejo habitacional conformado por dos cuerpos. Tiene salida por las calles Ciudad de la Paz 561 y Zapata 552, y se ha convertido en uno de los pasajes más curiosos de Buenos Aires.

Pasaje General Paz, Colegiales. Foto Instagram @turismobuenosairesok

Colegiales, el barrio con mejor calidad de vida de CABA

La Universidad Nacional de La Plata estudió una serie de factores para publicar un análisis acerca del barrio de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la mejor calidad de vida, con un resultado que causó sorpresa. Algunos de los aspectos analizados fueron la seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad.

El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.

El barrio que esconde un pasaje secreto con arquitectura única. Foto: Instagram @buenosairestourist

El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y mucha identidad propia.

La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica. Todo eso la convierte en una opción buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno.

La historia del barrio porteño de Colegiales

Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

La historia del barrio porteño de Colegiales. Foto: Wikipedia

En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.

Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.