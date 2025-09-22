Avanzan las obras en la Rambla de Mar del Plata: qué incluye la renovación y cuándo finalizará

El histórico paseo marplatense atraviesa una remodelación integral que incluye recambio de baldosas, restauración de escaleras y nueva iluminación. Con una inversión superior a $7.100 millones, la primera etapa busca estar avanzada para la temporada de verano.

Avanzan las obras en la Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A tres meses del inicio de los trabajos de remodelación, la Rambla de Mar del Plata comienza a mostrar signos visibles de su recuperación. Con una inversión superior a los 7.100 millones de pesos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en una obra que busca poner en valor este emblema turístico, cultural e histórico de la ciudad.

La primera etapa de la remodelación, que comenzó en junio, incluye la renovación integral de los solados, la restauración de las escaleras, la modernización de la iluminación en los paseos y la plazoleta Almirante Brown, además de mejoras en los accesos a la playa.

Avanzan las obras en la Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Esta obra tan esperada por todos los marplatenses está avanzando en un buen ritmo de ejecución. Implica una inversión de más de 7.100 millones de pesos para restaurar integralmente la fachada. Actualmente se está realizando el retiro de baldosas antiguas, la colocación de las nuevas y la nivelación”, explicó a Extra (102.1) Santiago Gutiérrez, asesor de la Jefatura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El funcionario subrayó la importancia simbólica y práctica de la Rambla para la ciudad: “Sabiendo todo lo que eso significa en materia patrimonial, cultural, turística y también de laburo para los marplatenses, queremos tener un buen ritmo para llegar a las vacaciones con la obra lo más avanzada posible”.

Uno de los mayores retos de la intervención está vinculado a la preservación del valor patrimonial, en particular por las tradicionales baldosas, que solo se fabrican en Córdoba. Para optimizar tiempos, se preparó previamente el espacio que permitirá una colocación inmediata de las nuevas piezas en cuanto arriben al lugar.

Avanzan las obras en la Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En paralelo, el Gobierno provincial ya planifica la segunda etapa de la obra, que se llevará a cabo en 2026, y que estará centrada en la renovación de la recova, otro de los puntos característicos de la Rambla marplatense.

“Había una decisión política y un compromiso de afrontar esta obra y darle cuerpo rápidamente porque es muy visible. Cuando esté terminada se va a notar mucho porque vamos a cambiar integralmente la fachada de la Rambla y sabemos lo que significa este símbolo para todos”, sostuvo Gutiérrez.

De esta manera, Mar del Plata se prepara para recibir la próxima temporada 2025-2026 con un avance significativo en la recuperación de uno de sus espacios más representativos, que se espera luzca renovado tanto para locales como para los turistas.