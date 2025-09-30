Rodeado de paisajes naturales y con acceso directo al mar: el Camping en la Costa Atlántica ideal para conectar con la naturaleza

Se trata de una opción perfecta para desconectar de la rutina y para aquellos que buscan una experiencia diferente.

Mar del Plata. Foto: @turismomardelplata

El verano esta a la vuelta de la esquina y ya son muchos quienes comienzan a planificar sus vacaciones. Como cada año, la Costa Atlántica se consolida como uno de los destinos favoritos para descansar y desconectar de la rutina.

Para aquellos que buscan una experiencia diferente, hay campings con acceso directo al mar, una alternativa perfecta para conectar con la naturaleza.

El camping de la Costa Atlántica ideal para desconectar de la rutina

El Camping del Faro, ubicado en Mar del Plata sobre la Ruta 11, Km 12, también conocido como el Centro Scout Mar del Plata, es una excelente alternativa para quienes desean unas vacaciones familiares en plena Costa Atlántica.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Con la playa a solo 300 metros de distancia, este camping permite disfrutar de vistas exclusivas al mar desde las carpas, brindando una conexión directa con el entorno natural. Además, el camping cuenta con diversos servicios que complementan la experiencia:

Amplias áreas de camping y espacios familiares

Piscina y restaurante dentro del predio

Parrillas individuales en la zona de carpas

Estacionamiento dentro del camping

Duchas con agua caliente y vigilancia las 24 horas

Servicio médico disponible en el predio

Buena cobertura de señal de celular

¿Cómo llegar al Camping del Faro desde CABA?

Para llegar al Camping del Faro en Mar del Plata desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata. Luego, hay que seguir por la Ruta Provincial 2 (RP2) en dirección a Mar del Plata.

Camping del Faro, Mar del Plata. Video: Instagram

Al llegar a Mar del Plata, solo resta buscar las indicaciones que dirijan hacia la zona del Faro de Punta Mogotes, ubicado al sur de la ciudad.

Una vez en la Avenida Martínez de Hoz, hay que continuar hacia el sur siguiendo las señales hasta llegar a la zona del Faro, donde se encuentra el camping. El viaje en auto suele tomar entre 4 y 5 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones.