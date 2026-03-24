Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

Llegó el momento de planear las escapadas del fin de semana XXL de Semana Santa y para muchos viajeros, la mejor opción siempre es escaparse del ruido de la ciudad y el turismo masivo. Además, gracias a la tendencia del slow travel, los destinos más relajados se consolidan con fuerza por sus propuestas relajadas y la calidad del entorno.

En Argentina, las opciones son infinitas: desde la Patagonia hasta la región pampeana, existen rincones poco explorados donde la naturaleza se mantiene casi intacta y se convierte en la verdadera protagonista. Allí, en medio de la región pampeana se encuentra un lugar que es considerado por muchos como un verdadero tesoro natural.

Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

Estamos hablando de la Reserva Natural Pichi Mahuida, un santuario escondido en la estepa pampeana que invita a desconectar por completo y disfrutar de paisajes únicos, sin multitudes ni grandes infraestructuras turísticas.

Reserva Natural Pichi Mahuida: un refugio para escapar de la gran ciudad

Ubicada en el sur de la provincia de La Pampa, sobre la margen norte del Río Colorado, esta reserva protege un ecosistema característico de monte y estepa. Se encuentra a unos 80 kilómetros de Río Colorado y de La Adela, en una zona donde las bardas pampeanas funcionan como miradores naturales hacia el valle.

El paisaje es ideal para quienes buscan la tranquilidad: llanuras abiertas, vegetación autóctona y un gran río que recorre el horizonte. Este lugar, sin dudas, es para muchos turistas la escapada perfecta de las grandes ciudades y la contaminación lumínica.

Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

Qué hacer en la Reserva Natural Pichi Mahuida

Las actividades en este destino están directamente vinculadas al entorno natural. Una de las principales es el avistaje de fauna: es posible observar guanacos, maras, zorros grises y una gran variedad de aves, tanto rapaces como acuáticas, que habitan en la zona. También es un lugar perfecto para el senderismo. Los visitantes pueden recorrer distintos sectores de la reserva, muchas veces mediante visitas guiadas, y conocer especies nativas como el sauce criollo o el algarrobo, que crecen gracias a la humedad del río.

Para quienes disfrutan de la fotografía, el lugar ofrece escenarios ideales que podrían ser cuadros: paisajes vírgenes, cielos amplios y atardeceres intensos que tiñen el horizonte de colores únicos. Este tipo de destinos se vuelven cada vez más buscados por quienes quieren descansar de verdad, lejos del estrés urbano. En este rincón de la Argentina, la naturaleza no es solo un paisaje: es la experiencia completa.