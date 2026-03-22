Wellington, Nueva Zelanda. Foto: Unsplash.

A lo largo de la historia, muchas ciudades crecieron de manera orgánica, acumulando siglos de transformaciones. Sin embargo, algunos países optaron por un enfoque diferente: construir sus capitales desde cero, con planificación urbana moderna, infraestructura pensada y objetivos políticos claros. Estas ciudades no solo responden a necesidades administrativas, sino que también reflejan visiones de futuro.

En contraste con los centros históricos europeos o asiáticos, estas capitales planificadas permiten organizar el espacio de forma eficiente, con acceso a servicios, circulación ordenada y proyección demográfica.

La ciudad de Dubái, uno de los polos turísticos más importantes del mundo. Foto: Unsplash.

En los últimos años, incluso, algunos países avanzaron en la creación de nuevas capitales, como ocurrió recientemente en África. A continuación, un repaso por algunas de las capitales más representativas que nacieron a partir de un diseño previo.

Cinco capitales del mundo que fueron construidas desde cero

1. Brasilia (Brasil)

Brasilia, Brasil. Foto: Unsplash.

Considerada la capital planificada más emblemática del mundo, fue inaugurada en 1960 con el objetivo de trasladar el poder político hacia el interior del país.

Su diseño modernista, impulsado por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, la convirtió en un ícono global de la arquitectura. Su trazado en forma de avión y edificios monumentales le valieron el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Canberra (Australia)

Canberra, Australia. Foto: Unsplash.

Surgió como una solución política para resolver la disputa entre Sydney y Melbourne. Su construcción comenzó en 1912 tras un concurso internacional de diseño urbano.

Actualmente es una ciudad ordenada, con amplios espacios verdes, reconocida por su oferta cultural, museos y una creciente escena gastronómica.

3. Wellington (Nueva Zelanda)

Wellington, Nueva Zelanda. Foto: Unsplash.

Aunque no fue completamente creada desde cero, su desarrollo urbano responde a un diseño planificado desde 1840.

Elegida por su ubicación estratégica entre las dos islas principales del país, se consolidó como centro político y cultural. Su trazado en cuadrícula y su dinamismo artístico la convierten en una de las capitales más activas del Pacífico.

4. Islamabad (Pakistán)

Islamabad, Pakistán. Foto: Unsplash.

Construida en la década de 1960, reemplazó a Karachi como capital nacional. Fue diseñada para ofrecer un entorno más organizado y cercano a las estructuras militares.

Hoy combina planificación moderna con espacios naturales, destacándose sitios como la mezquita Faisal y el lago Rawal.

5. Ciudad de la Paz (Guinea Ecuatorial)

Ciudad de la Paz, Guinea Ecuatorial. Foto: Unsplash.

Es la capital más nueva de esta lista, oficializada en 2026 para reemplazar a Malabo. Diseñada para albergar a miles de habitantes, aún se encuentra en desarrollo y presenta baja ocupación, lo que le da un aspecto de ciudad casi vacía.

¿Por qué algunos países construyen capitales desde cero?

La creación de ciudades planificadas responde a múltiples factores. En algunos casos, se busca descentralizar el poder, como ocurrió con Brasilia. En otros, resolver tensiones políticas internas o mejorar la logística administrativa.

También influyen cuestiones estratégicas, como la seguridad, la conectividad o la necesidad de modernizar infraestructuras que las ciudades históricas no pueden adaptar fácilmente.

Más allá de sus diferencias, todas estas capitales comparten un rasgo: fueron pensadas para el futuro. Desde su diseño urbano hasta su función política, representan la intención de los países de construir espacios más organizados, eficientes y alineados con nuevas demandas sociales.