Jubilados Foto: Foto generada con IA

La provincia de Buenos Aires ofrece mucho para conocer y hacer. Gracias a su diversidad de paisajes, que van desde la ciudad hasta la costa, se pueden encontrar lugares únicos para aquellos que buscan desconectarse del ruido sin alejarse demasiado. Entre sierras, ríos y llanuras, también se esconden cascadas que invitan al descanso y al contacto con la naturaleza.

Un destino ideal para jubilados Foto: Foto generada con IA

Para los jubilados que buscan tranquilidad, una escapada relajada tiene que ver con destinos que combinan caminatas suaves, paisajes agradables y opciones para disfrutar sin exigencias físicas extremas. Además, permiten sumar experiencias gastronómicas regionales y actividades recreativas al aire libre.

Cada uno de estos destinos ofrece su propio encanto, con propuestas que equilibran relax, naturaleza y la posibilidad de explorar entornos únicos dentro del territorio bonaerense.

¿Cuáles son las cascadas más impactantes de la Provincia de Buenos Aires?

Paraje Las Cascadas, un paraíso cerca de Necochea

Ubicado a pocos kilómetros de Necochea, sobre el río Quequén, se encuentra el Paraje de las Cascadas, un rincón natural se caracteriza por sus aguas tranquilas y templadas, además de pequeñas cascadas que no superan el metro de altura. Estas caídas generan piletones naturales que invitan tanto a refrescarse como a relajarse contemplando el entorno.

Es un destino ideal para quienes buscan paz, aunque también brinda alternativas para quienes prefieren actividades más dinámicas, como kayak, canotaje o remo. El balneario dispone de servicios básicos que hacen más cómoda la visita, entre ellos baños, duchas, parrillas y una proveeduría.

Paraje Las Cascadas, Necochea Foto: X

Además del atractivo del agua, el lugar permite disfrutar de la pesca, con especies como pejerreyes, bagres y truchas. También se pueden visitar puntos cercanos de interés, como el santuario de Ceferino Namuncurá o una estación de piscicultura con variedades de agua dulce y salada.

Las cascadas de Sierras Grandes y Olla del Napostá

En la región serrana del sudoeste bonaerense, dentro del área de Sierra de la Ventana, se encuentran paisajes que combinan naturaleza, historia y aventura. Allí se destacan la Reserva Natural Sierras Grandes y la Olla del Napostá, dos sitios muy elegidos para escapadas.

La reserva resguarda cerros que superan los 1000 metros de altura y formaciones rocosas de gran valor geológico. A través de distintos circuitos guiados, es posible recorrer senderos que conducen a cascadas y piletones naturales.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Entre los puntos más conocidos se encuentran la Cascada Escondida, el Piletón Grande y la Cascada Grande, esta última accesible tras una caminata más exigente. La Olla del Napostá, por su parte, es un amplio piletón natural rodeado de un entorno serrano ideal para descansar y disfrutar del paisaje.

La cascada Cifuentes, la más alta de la Provincia de Buenos Aires

Ubicada en el partido de Coronel Dorrego, la cascada Cifuentes es la más alta de la provincia de Buenos Aires, con una caída cercana a los 8 metros. Forma parte del río Quequén Salado y se destaca como uno de los accidentes naturales más impactantes de la zona.

Rodeada de un entorno de rocas y vegetación, ofrece un ambiente perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Allí se pueden realizar caminatas, actividades recreativas y observación de aves. Su acceso es sencillo y puede visitarse durante todo el año, lo que la convierte en una excelente opción para escapadas cortas y relajadas dentro de la provincia.