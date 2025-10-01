El radar de los viajeros del mundo, puesto en Argentina: los destinos más buscados por turistas internacionales

Un informe reveló cuáles son los cinco destinos más atractivos para los visitantes extranjeros y los cinco preferidos por los argentinos. Las diferencias en los rankings.

Bariloche, uno de los destinos más buscados de Argentina en Google. Foto: Unsplash

A través de su herramienta Destination Insights (analiza búsquedas relacionadas con vuelos y alojamiento en todo el mundo), Google presentó un informe global con las principales tendencias de viaje. La compañía elaboró un ranking de los destinos argentinos más populares entre turistas internacionales, a partir de datos en tiempo real.

El período analizado abarca de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, y revela cuáles son las cinco ciudades argentinas que más interés despertaron en las búsquedas de los viajeros extranjeros.

La Ciudad de Buenos Aires, el destino más elegido por turistas internacionales. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

El listado mostró que, mientras los extranjeros priorizan destinos icónicos y de naturaleza, los locales también incluyen a Mar del Plata como clásico indiscutido de sol y playa en temporada de verano.

En esta edición, los datos confirman que la Argentina mantiene un fuerte atractivo internacional: Buenos Aires, los paisajes patagónicos de Bariloche y Ushuaia, y el vino de Mendoza siguen siendo emblemas que trascienden fronteras.

El top 5 de destinos argentinos para turistas internacionales

Buenos Aires: un punto de encuentro cultural donde conviven historia, arte, tango y una vida urbana vibrante que cautiva a cada visitante. San Carlos de Bariloche: un destino que fascina por sus paisajes naturales, su aire puro, lagos imponentes y propuestas turísticas para todo tipo de viajeros. Mendoza: tierra de vinos y sabores, rodeada de montañas, que ofrece experiencias inolvidables entre bodegas, rutas escénicas y actividades de aventura. Ushuaia: un lugar único en el mundo, donde la naturaleza extrema, la historia polar y las aventuras sobre hielo se combinan para ofrecer una experiencia irrepetible. Córdoba: un destino lleno de vida, que combina paisajes serranos, patrimonio cultural, una intensa vida estudiantil y una agenda de eventos durante todo el año.

Cuando se observa el comportamiento de los turistas argentinos que planificaron viajes dentro del país, el ranking muestra algunas coincidencias y una diferencia clave. En este caso, el top 5 quedó conformado por: Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.