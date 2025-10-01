El radar de los viajeros del mundo, puesto en Argentina: los destinos más buscados por turistas internacionales
A través de su herramienta Destination Insights (analiza búsquedas relacionadas con vuelos y alojamiento en todo el mundo), Google presentó un informe global con las principales tendencias de viaje. La compañía elaboró un ranking de los destinos argentinos más populares entre turistas internacionales, a partir de datos en tiempo real.
El período analizado abarca de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, y revela cuáles son las cinco ciudades argentinas que más interés despertaron en las búsquedas de los viajeros extranjeros.
El listado mostró que, mientras los extranjeros priorizan destinos icónicos y de naturaleza, los locales también incluyen a Mar del Plata como clásico indiscutido de sol y playa en temporada de verano.
En esta edición, los datos confirman que la Argentina mantiene un fuerte atractivo internacional: Buenos Aires, los paisajes patagónicos de Bariloche y Ushuaia, y el vino de Mendoza siguen siendo emblemas que trascienden fronteras.
El top 5 de destinos argentinos para turistas internacionales
- Buenos Aires: un punto de encuentro cultural donde conviven historia, arte, tango y una vida urbana vibrante que cautiva a cada visitante.
- San Carlos de Bariloche: un destino que fascina por sus paisajes naturales, su aire puro, lagos imponentes y propuestas turísticas para todo tipo de viajeros.
- Mendoza: tierra de vinos y sabores, rodeada de montañas, que ofrece experiencias inolvidables entre bodegas, rutas escénicas y actividades de aventura.
- Ushuaia: un lugar único en el mundo, donde la naturaleza extrema, la historia polar y las aventuras sobre hielo se combinan para ofrecer una experiencia irrepetible.
- Córdoba: un destino lleno de vida, que combina paisajes serranos, patrimonio cultural, una intensa vida estudiantil y una agenda de eventos durante todo el año.
Cuando se observa el comportamiento de los turistas argentinos que planificaron viajes dentro del país, el ranking muestra algunas coincidencias y una diferencia clave. En este caso, el top 5 quedó conformado por: Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.