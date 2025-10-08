Hoteles de lujo de Lionel Messi: serán gestionados por una reconocida empresa con presencia en Argentina

A partir del 1° de noviembre, los seis exclusivos hoteles de la marca MiM, propiedad de Lionel Messi, pasarán a formar parte de The Meliá Collection.

Uno de los seis hoteles de Messi, el MiM de Mallorca. Foto: X/@thebutrous

Los seis hoteles de lujo que posee Lionel Messi pasarán a pertenecer a partir del 1° de noviembre a la cadena española Meliá Hotels International.

Hasta esta fecha, MiM -la marca de Messi- estaba bajo el apoyo de la firma catalana El Majestic Hotel Group.

Una asociación entre los hoteles de Messi y Meliá. Foto: Meliá.

El grupo español con fuerte presencia en Argentina

El cambio de gestión se da tras la firma de un acuerdo entre la cadena del futbolista y el grupo español que tiene fuerte presencia en varias provincias argentinas y en plena expansión local.

Además, Meliá anunció una inversión de hasta 200 millones de dólares para sumar siete hoteles más en los próximos años.

Los seis hoteles de MiM están ubicados en los siguientes lugares:

Sitges.

Sotogrande.

Mallorca .

Ibiza.

Baqueira Beret .

Andorra.

Todos estos hoteles presentan lujo, pero al mismo tiempo particularidades vinculadas a la vida deportiva de Messi, como una réplica del Balón de Oro autografiado por él mismo.

Los hoteles de Messi tienen referencias a su vida deportiva. Foto: Reuters.

Por su parte, The Meliá Collection ya tiene 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más de 12 países diferentes.

Según el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, “la fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad” de MiM y The Meliá Collection, que “no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi”.

No es la primera vez que Meliá administrará hoteles de deportistas de élite. Ya lo hace desde 2023 con la marca de hoteles Zel, que administra junto al tenista español Rafael Nadal.

Rafael Nadal incursionó en el mundo hotelero. Foto: Meliá.

Inclusive, en el pasado mes de agosto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, confirmó que esta cadena de hoteles desembocará en la Argentina: “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: siete hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International. Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del presidente Milei”, destacó Scioli.

La propia cadena confirmó su arribo en el corto plazo: “En el nuevo portafolio de hoteles -y en los que se prevé firmar en los próximos meses- se incluyen propiedades que llevarán marcas como la icónica Zel, creada por Meliá junto a Rafael Nadal, así como Gran Meliá (ya presente en Iguazú), The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá“.