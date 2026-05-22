Sabores con Historia, Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection. Foto: Palladio Hotel Buenos Aires.

En el corazón de Recoleta, el Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection propone durante mayo una agenda especial que combina gastronomía argentina, vino y experiencias culturales en homenaje a las fechas patrias. Bajo el concepto de “Sabores con Historia”, el hotel invita a vivir distintas actividades que revalorizan tradiciones, sabores y relatos del país.

La iniciativa se enmarca en la Semana de Mayo y busca acercar tanto a huéspedes como al público local a una experiencia que une cocina de autor, historia y patrimonio cultural en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Menú patrio en Negresco Bistró para el 25 de mayo

Como parte de la programación, el lunes 25 de mayo, el restaurante Negresco Bistró sumará una propuesta especial además de su carta habitual. El menú patrio incluirá tres preparaciones típicas:

Empanadas de matambre con salsa criolla como entrada

Locro tradicional como plato principal

Turrón salteño como postre

Palladio Hotel Buenos Aires, en Recoleta. Foto: palladiohotelbuenosaires.com.

Cata de vinos y experiencia sensorial con Bodega El Esteco

Otra de las actividades destacadas será la cata “Aprender con los sentidos”, que se realizará el jueves 28 de mayo a las 19:30 en el histórico Salón Rodríguez Peña.

La experiencia estará guiada por el sommelier Julián Escalante, de Bodega El Esteco, e incluirá un menú especialmente diseñado por el chef ejecutivo Facundo Stéfano, con maridajes que recorren distintos productos regionales y varietales argentinos.

Entre las combinaciones se destacan humita con Old Vines Torrontés, empanada de lomo cortada a cuchillo con Old Vines Criolla, pastel de osobuco braseado con Cabernet Sauvignon – Cabernet Sauvignon y tarta de chocolate patagónico con frutos del bosque acompañada de Blend de Extremos Malbec. La experiencia finaliza con café y petit fours y tiene un valor de $50.000 por persona.

Negresco Bistró. Foto: Prensa.

Sabores con Historia: un viaje a la Buenos Aires de 1810

El cierre del mes llegará el sábado 30 de mayo a las 16 con una nueva edición de “Sabores con Historia”, una propuesta que invita a recorrer las tradiciones de la Buenos Aires colonial en los salones originales de la antigua casa de Nicolás Rodríguez Peña.

La actividad propone una experiencia inmersiva con relatos históricos, costumbres de la época y la participación de una historiadora invitada junto a un especialista del Museo del Mate. Durante el encuentro se ofrece un Té Criollo acompañado de una puesta en valor de la cultura porteña desde 1810. El valor de la experiencia es de $65.000 por persona.

Negresco Bistró. Foto: Prensa.

Un hotel que une lujo, gastronomía y cultura en Recoleta

Todas estas propuestas forman parte de la agenda cultural del Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection, un espacio que combina hospitalidad de lujo con experiencias gastronómicas y culturales en pleno centro porteño.

Ubicado sobre Avenida Callao, frente a la Plaza Rodríguez Peña, el hotel es el único cinco estrellas de la colección MGallery de Accor en Argentina. Cuenta con 113 habitaciones, salones para eventos, spa, piscina climatizada y un Wellness Center, además de una reconocida propuesta gastronómica que lo posiciona como uno de los referentes de la hotelería premium en Buenos Aires.