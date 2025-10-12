Día de la Madre y turismo en la Argentina: las 3 escapadas para relajarse que unen gastronomía, paisajes y spa

Estos tres destinos ofrecen descanso en la naturaleza que combinan actividades, comidas y momentos inolvidables en familia, porque no hay mejor regalo que disfrutar el tiempo juntos. Conocé cuáles son y los argumentos para visitarlos en octubre.

Día de la Madre con una escapada relax. Foto: Tripadvisor

Este año, el Día de la Madre en Argentina se celebra el domingo 19 de octubre. La fecha se convirtió en un día especial para compartir tiempo de calidad con los seres queridos y, más allá de los regalos tradicionales, cada vez más familias eligen agasajar a las madres con viajes.

El turismo de cercanía crece año a año y octubre es un mes ideal para aprovechar escapadas cortas. Desde termas con servicios de spa hasta viñedos con catas y paisajes de montaña, Argentina ofrece opciones para todos las edades, gustos y presupuestos.

Organizar una salida especial no requiere viajar lejos, ya que un entorno natural, buena comida y actividades pensadas para relajarse bastan para hacer del Día de la Madre un inolvidable recuerdo.

Día de la Madre: los 3 destinos recomendados que unen descanso, estilo y naturaleza

1- Delta de Tigre

Delta del Tigre. Foto: Tripadvisor

A solo 30 kilómetros del Obelisco, Tigre ofrece una cercana escapada y con aire de naturaleza. Entre canales, islas y propuestas gastronómicas, es una magnífica opción para celebrar sin alejarse demasiado.

Argumentos para visitar el Delta de Tigre

Amplia oferta gastronómica y cultural.

Cercanía y facilidad de acceso desde la Ciudad de Buenos Aires.

Entorno natural con paseos náuticos y tranquilidad.

Cinco actividades para hacer en el Delta de Tigre

Almorzar frente al río en Puerto de Frutos.

Comprar artesanías y productos locales.

Disfrutar un spa isleño.

Navegar por los ríos del Delta.

Visitar el Museo de Arte de Tigre.

2- Mendoza

Mendoza, Argentina. Foto: Tripadvisor

Con paisajes de montaña y una propuesta enoturística reconocida en el mundo, Mendoza es un clásico que nunca falla. A más de 1.000 km de Buenos Aires, combina vinos, relax y gastronomía gourmet.

Argumentos para visitar Mendoza

Alta cocina con maridajes y productos locales.

Hospedajes boutique con experiencias personalizadas.

Viñedos con vistas a la Cordillera de los Andes.

Cinco actividades para hacer en Mendoza

Almuerzo entre viñas con menú maridado.

Degustaciones en bodegas familiares.

Día de spa con vinoterapia y masajes.

Paseo por el Parque General San Martín.

Recorrido por ferias y mercados de productos regionales.

3- Termas de Río Hondo

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Foto: Tripadvisor

Ubicadas a unos 1.100 kilómetros del Obelisco, en la provincia de Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo son sinónimo de relax. Este destino del norte argentino combina aguas termales naturales, una atmósfera tranquila y servicios de spa.

Argumentos para visitar Termas de Río Hondo

Ambiente sereno y clima cálido todo el año.

Gastronomía regional con platos típicos y vinos del norte.

Hoteles con circuitos de spa y aguas termales.

Cinco actividades para hacer en Termas de Río Hondo