Escapadas: la playa en Mar del Plata que se roba el corazón de los turistas con sus espectaculares costas, actividades deportivas y sabores

Este lugar de la Costa Atlántica se destaca por su arquitectura de estilo europeo, una variada oferta cultural y una amplia gama de actividades al aire libre.

General Pueyrredon, Mar del Plata. Foto/X: @gui10road

Una popular playa en Mar del Plata se destaca por su arquitectura con rasgos europeos, costas, actividades deportivas y sabores.

Se trata de General Pueyrredon, cuya ciudad fue apodada como la “Niza argentina”, atrayendo a más de 8.000.000 de visitantes al año. Su atractivo radica en la diversidad de actividades que ofrece, desde relajarse en sus extensas playas hasta disfrutar de deportes acuáticos y paseos por las pintorescas calles.

General Pueyrredon, Mar del Plata. Foto/X: @gui10road

“Magníficas playas, amplias bahías, acantilados imponentes y bosques se alternan a lo largo de 47 km de costa”, describe el sitio municipal. Además, sierras, campos ondulados, arboledas, lagunas, arroyos, quintas y canteras crean paisajes rurales de gran belleza, lo que convierte a Mar del Plata no solo en un destino playero, sino también en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.

La ciudad también se distingue por su arquitectura con rasgos europeos, fruto de la herencia de la inmigración española e italiana. Por esta razón, muchos la consideran la "Niza argentina", un apodo que resalta su atractivo turístico y la belleza de sus espacios públicos.

¿Qué actividades se pueden realizar en Pueyrredón?

Además de la variada oferta de obras de teatro que presenta durante la temporada alta de verano e invierno, la “Niza argentina” cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos. Entre ellos se destacan:

La Torre del Tanque de agua

El Centro Cultural Victoria Ocampo

Punta Mogotes.

Los visitantes también pueden explorar la laguna de los Padres, el icónico Torreón del Monje, disfrutar de los juegos de Aquopolis, y visitar la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, que ofrecen experiencias únicas para toda la familia.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

En lo que respecta a las actividades deportivas, Mar del Plata es destino ideal. Los visitantes pueden disfrutar de deportes náuticos y surf en sus famosas playas, así como también jugar al golf y footgolf en sus amplios campos. Para quienes buscan una conexión más cercana con la naturaleza, la pesca y el parapente son opciones ideales.