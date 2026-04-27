Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

Argentina ofrece un gran abanico de rincones naturales únicos que combinan aventura, paisajes milenarios y una profunda conexión con la naturaleza. En la Patagonia, una de las regiones más atractivas para el senderismo y el turismo de aventura es Villa Pehuenia, ubicada en la provincia de Neuquén, a orillas del lago Aluminé y muy cerca de la Cordillera de los Andes. Este pequeño pueblo, habitado por alrededor de 2.000 personas, es un verdadero refugio de tranquilidad.

Villa Pehuenia enamora a los ciudadanos que buscan descanso, aire puro y contacto directo con el entorno natural. Su entorno combina montañas imponentes y lagos de aguas cristalinas, como Aluminé y Moquehue, que crean un escenario ideal para desconectarse del ritmo urbano y vivir una experiencia auténtica en plena naturaleza.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

Qué actividades se pueden realizar en Villa Pehuenia

El pueblito es ideal para actividades al aire libre como ciclismo de montaña, caminatas extensas y fotografía. Además, se pueden practicar kayak, pesca y windsurf en el lago Aluminé. En invierno, el volcán Batea Mahuida se convierte en un atractivo especial para el esquí y el snowboard, mientras que en verano ofrece excelentes circuitos de trekking entre paisajes volcánicos.

Entre sus propuestas más destacadas para los amantes del mountain bike se encuentran circuitos de gran nivel. La “Vuelta al Lago Aluminé”, de 53 km, recorre paisajes espectaculares en unas 6 horas; el circuito “Cráter del Batea Mahuida y bajada por el bosque”, de 25 km, combina exigencia y belleza natural; y el desafiante recorrido “5 Lagunas – Villa Pehuenia”, de 20 km, ofrece una experiencia intensa en plena montaña.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

Historia de Villa Pehuenia

Villa Pehuenia es una localidad relativamente reciente. Fue fundada en 1989, cuando el gobierno de Neuquén impulsó la venta de lotes a bajo costo para fomentar el desarrollo de una zona prácticamente desconocida en ese momento. A partir de entonces, comenzaron a construirse las primeras viviendas y a formarse la comunidad.

Ese mismo año se creó la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia mediante el Decreto N.º 153 del Poder Ejecutivo provincial, con jurisdicción sobre el perilago de los lagos Aluminé y Moquehue.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

A pesar de su corta historia, la localidad se consolidó como un destino turístico de naturaleza. En la actualidad, ofrece experiencias que invitan a recorrerla a pie, a caballo o en bicicleta, siempre en contacto directo con el entorno. Su gastronomía también es un atractivo importante, destacándose el uso de productos regionales como el piñón, fruto emblemático de la araucaria.

Cómo llegar a Villa Pehuenia desde Neuquén

Para ir desde Neuquén capital a Villa Pehuenia tenés principalmente la opción en auto o micro, y el recorrido más común es por rutas de montaña.

En auto (la forma más utilizada):

Salís de Neuquén por Ruta Nacional 22 hacia el oeste.

Pasás por ciudades como Plottier, Cutral Co y Zapala.

En Zapala, tomás rutas provinciales hacia la cordillera:

Ruta Provincial 13 (Primeros Pinos) → la más directa (pero con tramos de ripio)

o alternativas por Ruta 23 / Ruta 46 vía Aluminé

Desde ahí seguís hasta Villa Pehuenia.

Es un viaje de ruta asfaltada más tramos de ripio, especialmente en la zona de montaña, así que conviene manejar con cuidado.

En micro (transporte público):