Café de especialidad en medio del bosque: pastelería de autor y el entorno natural soñado a solo 40 minutos de CABA

Este lugar ubicado en Escobar es una joya perdida en medio de la naturaleza. Ideal para una merienda bajo los árboles y una degustación en familia.

WÜD HAUS café Foto: Instagram @wudhaus.kaffe

Tomar un café de especialidad en medio de un paseo es uno de esos pequeños grandes placeres del día. El aroma del grano recién molido, las combinaciones creativas y la pastelería artesanal convierten la merienda en un momento único. A solo 40 minutos de CABA, existe una cafetería que reúne todos estos ingredientes en un entorno encantador.

Se trata de Wud Haus, un lugar que ofrece café de autor, pastelería casera y un entorno natural ideal para disfrutar los primeros calores de la primavera. En medio del verde de Belén de Escobar, y casi como salido de un cuento, esta cafetería ofrece lo mejor de la gastronomía con el encanto del bosque. Ubicado sobre el Acceso San Matías 910, este espacio invita a frenar, respirar y disfrutar de una experiencia distinta.

WÜD HAUS café Foto: Instagram @wudhaus.kaffe

A tan solo 40 minutos de Capital, este pequeño restaurante ofrece una experiencia imperdible: un blend de café exclusivo, pastelería casera, opciones saladas y una ambientación que conquista. La calidez del lugar, los detalles en madera, su hermosa galería y las mesas bajo los árboles hacen que cada visita se sienta como una pausa merecida.

Además, la ubicación es estratégica: está a pocos minutos del Malba Puertos, por lo que se puede armar un plan completo de arte + café, ideal para un finde distinto.

WÜD HAUS café Foto: Instagram @wudhaus.kaffe

Cuánto sale merendar en Wud Haus, la cafetería en el bosque de Escobar

Para quienes estén interesados en merendar allí y disfrutar de un buen café rodeado de naturaleza, Wud Haus es una parada obligada, una escapada breve, con sabor a hogar y aroma a jardín de primavera. Sus precios son muy accesibles y sus reviews, lo posiciona como uno de los mejores de la zona. Pero ¿Cuánto sale un café allí?:

Latte – $5800: hecho con un blend exclusivo diseñado especialmente para el local.

Chocolate caliente con malvaviscos – $5200: ideal para los días frescos, cremoso y reconfortante.

Alfajor con corazón de frutos rojos – $4500: una combinación perfecta entre dulzura y acidez.

Cookie de chocolate y Nutella – $4300: crocante por fuera, rellena y húmeda por dentro.

Avocado toast – $9800: una opción más completa, fresca y muy sabrosa.

Croissant de jamón y queso – $6500: clásico, calentito y con masa perfectamente hojaldrada.

WÜD HAUS café Foto: Instagram @wudhaus.kaffe

Con platos abundantes, Wud Haus es una gran opción para aquellos que buscan escaparse un poco del sonido ensordecedor de la ciudad y prefieren relajarse tomando una bebida caliente dejando volar su imaginación entre las ramas de los árboles. Con platos dulces y salados, se convierte en uno de los lugares más visitados de Escobar.