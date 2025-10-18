Naturaleza y calma: dónde queda el encantador pueblito donde habitan carpinchos, ciervos de los pantanos y hasta yaguaretés

Con poco más de mil habitantes, este pequeño pueblo se ubica en el corazón de los Esteros del Iberá, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Un buen plan para una escapada de fin de semana es recorrer los rincones menos conocidos del país. Más allá de los sitios más reconocidos, existen pueblitos que guardan naturaleza, tranquilidad y lindas experiencias.

Una de esas ciudades es Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en la provincia de Corrientes. Con alrededor de mil habitantes, este pueblito se encuentra en el centro de los Esteros del Iberá, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Este lugar está rodeado de naturaleza, lagunas y canales perfectos para los amantes de la naturaleza, donde el único ruido es el de los animales que habitan allí.

Un paraíso que no hay que perderse

Colonia Carlos Pellegrini está ubicado junto a la Reserva Natural del Iberá, donde viven animales exóticos como el yaguareté, el ciervo de los pantanos, los carpinchos, los yacarés y más de 350 especies de aves.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Los turistas y visitantes pueden recorrer senderos, navegar en canoas y ver de cerca la maravillosa biodiversidad que guarda el lugar. Además, cuando llueve, el paisaje se transforma en un espejo de agua que maravilla a cualquier persona que lo mire.

Además, se pueden hacer cabalgatas al atardecer, excursiones de noche para ver luciérnagas o disfrutar de un chapuzón en las playas.

La gastronomía que ofrece este pueblito son platos típicos como el surubí a la parrilla, el chipá guazú y el mate cocido. La mayoría de los alojamientos son cabañas ecológicas que son atendidas por las propias familias del pueblo que cocinan con productos de sus propias huertas.

Algunos de los animales que se pueden encontrar en Colonia Carlos Pellegrini

Los animales de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: Instagram: @ibera.pellegrini, @parqueiberacorrientes, @rewilding_argentina

