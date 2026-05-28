La Pescadorita bodegón de mar. Foto: Instagram/lapescadorita

En pleno corazón de Palermo Hollywood, La Pescadorita se convirtió en una parada obligada para quienes buscan disfrutar de cocina de mar de alta calidad, en un ambiente original y lleno de detalles. El restaurante, ubicado sobre la calle Humboldt, combina una propuesta gastronómica de primer nivel con una estética inspirada en el universo marino y guiños a la costa marplatense.

Desde que uno entra al local, se sorprende con su inigualable temática marina, luces tenues y una imponente escultura de un “sireno” que se roba todas las miradas. Además, uno de los grandes atractivos de La Pescadorita es el mural que está hecho íntegramente en mosaiquismo, aportando identidad y mucho color.

La Pescadorita bodegón de mar. Foto: Instagram/lapescadorita

En el primer piso, La Pescadorita suma otro diferencial inesperado: allí funciona su propio cultivo de hongos, exhibido en grandes peceras a la vista de los comensales. Ese sector también suele utilizarse para celebraciones y eventos especiales.

Cocina de mar con productos frescos y seleccionados

Detrás de cada plato trabajan chefs especializados en pescados y mariscos, quienes se encargan de combinar sabores y tendencias gastronómicas con una materia prima cuidadosamente seleccionada. La elección de los proveedores es una de las claves del restaurante para garantizar frescura y calidad en cada preparación.

Todos los días llega pescado fresco desde el puerto de Mar del Plata, además de trucha salmonada y crustáceos provenientes del sur argentino. La cocina también incorpora chipirones españoles y salmón rosado chileno para completar una carta con fuerte inspiración mediterránea y española.

La Pescadorita bodegón de mar. Foto: Instagram/lapescadorita

Qué pedir en La Pescadorita

La carta ofrece clásicos de la cocina española y del mar, con opciones para compartir o disfrutar de manera individual. Entre las especialidades más destacadas aparecen el pulpo español grillado, la paella de pescados y mariscos, las gambas al ajillo, la parrillada de pescados y mariscos y la tradicional fideuá. También sobresalen los chipirones al hierro con tomate italiano y cebolla caramelizada.

Durante los fines de semana, el restaurante sorprende con sugerencias fuera de carta elaboradas con ingredientes premium. Algunas de las propuestas más buscadas son los tiraditos, el tartar de atún rojo y la paella de langostinos de Rawson con hongos cultivados en el propio local.

La Pescadorita bodegón de mar. Foto: Instagram/lapescadorita

La experiencia gastronómica se completa con una selección de postres bien golosos. Entre los favoritos de los clientes se destacan la tarta de chocolate con gianduja, avellanas tostadas, sal en escamas y helado; el crème brûlée de dulce de leche Chimbote; el volcán de chocolate y la clásica key lime pie.

Para acompañar los platos, La Pescadorita ofrece cócteles de autor, vinos por copa, cervezas artesanales, limonadas y pomeladas.

La Pescadorita bodegón de mar. Foto: Instagram/lapescadorita

Cómo llegar a La Pescadorita

La Pescadorita está ubicada en Humboldt 1905, Palermo Hollywood. Abre de domingo a jueves de 12 a 00 h, y viernes y sábados de 12 a 01 h, y se puede llegar de la siguiente forma: