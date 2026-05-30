Estación de tren fantasma de Córdoba Foto: Pueblos y Estaciones de Córdoba

El turismo rural vuelve a posicionarse como una de las grandes apuestas para diversificar la oferta en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto presentado en el Senado bonaerense propone fortalecer este segmento con el objetivo de poner en valor pequeños destinos, generar movimiento económico y atraer visitantes a localidades fuera de los circuitos tradicionales.

La iniciativa, impulsada por la senadora Natalia Quintana, planteó modificar la Ley Provincial 13.251 para darle mayor protagonismo al turismo rural dentro de las políticas públicas. La idea es aprovechar el potencial todavía poco explorado de muchos pueblos que conservan patrimonio histórico, tradiciones y entornos naturales.

En la Provincia, existen decenas de localidades con fuerte identidad cultural, gastronomía típica y paisajes rurales que pueden transformarse en experiencias turísticas diferenciales. Sin embargo, muchas de ellas no logran consolidarse como destinos por falta de promoción, articulación o infraestructura.

El proyecto apunta justamente a ordenar y potenciar esos recursos, con una mirada centrada en el visitante: escapadas de fin de semana, turismo de cercanía, propuestas vinculadas a la producción agropecuaria y circuitos culturales aparecen como algunas de las claves del sector.

Municipios como impulsores de destinos rurales

Uno de los ejes del plan es el rol activo de los municipios en el desarrollo turístico. La propuesta promueve una articulación directa con la Provincia para diseñar programas adaptados a cada localidad, con acompañamiento técnico y herramientas específicas.

Alemania, un pueblo fantasma en Salta. Foto NA

Esto permitiría que cada destino construya su propia oferta en función de sus características: desde estancias y experiencias productivas hasta fiestas populares, ferias y recorridos gastronómicos. La intención es evitar modelos uniformes y apostar por la identidad local.

Además, el enfoque busca fortalecer la integración regional, promoviendo circuitos turísticos que conecten varios pueblos en una misma experiencia, algo clave para extender la estadía de los visitantes.

Turismo de cercanía y nuevas tendencias de viaje

El impulso al turismo rural también se apoya en cambios en los hábitos de viaje. En los últimos años, creció el interés por opciones más tranquilas, al aire libre y alejadas de los destinos masivos.

En ese contexto, el interior bonaerense ofrece una ventaja competitiva: cercanía con grandes centros urbanos, accesibilidad y una amplia variedad de propuestas aún poco saturadas. La iniciativa busca capitalizar esa tendencia y consolidar al turismo rural como alternativa estable dentro de la oferta provincial.

El proyecto también pone el foco en mejorar la visibilidad de estos destinos, un aspecto clave para atraer visitantes. La promoción coordinada y la generación de productos turísticos definidos son parte de los desafíos que enfrenta el sector.

Una estrategia para fortalecer la oferta sin aumentar costos

Otro de los puntos destacados es que la propuesta no implica mayor gasto público. El desarrollo del turismo rural se plantea a partir de la optimización de herramientas existentes, con el objetivo de mejorar su impacto en el territorio.

Esto incluye programas ya vigentes, líneas de asistencia y acciones de promoción que podrían reorganizarse para apuntalar específicamente a los destinos rurales. La clave está en coordinar mejor los recursos y generar resultados concretos.

Estación de tren fantasma de Córdoba Foto: Pueblos y Estaciones de Córdoba

El proyecto ahora inicia su camino legislativo, donde se evaluará su alcance y viabilidad. En paralelo, el sector turístico observa con interés cualquier iniciativa que contribuya a ampliar la oferta y atraer nuevos flujos de visitantes.

En una provincia de Buenos Aires con enorme diversidad geográfica y cultural, el turismo rural aparece como una oportunidad para redescubrir pueblos, impulsar experiencias auténticas y consolidar destinos con identidad propia.

Qué lugar ocupa el turismo rural en la Argentina

El turismo rural se consolidó como uno de los segmentos con mayor proyección dentro del turismo interno. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, este tipo de propuestas registró un crecimiento sostenido en la demanda antes de la pandemia, impulsado por el interés en experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura local.

En la provincia de Buenos Aires, distintos programas oficiales destacan que el turismo rural puede generar movimiento económico en pequeñas localidades, diversificar la oferta turística y fortalecer el vínculo entre producción y turismo. Este enfoque se alinea con tendencias globales que priorizan viajes más personalizados y destinos menos masivos.