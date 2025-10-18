Planes tan austeros como encantadores para el Día de la Madre: escapadas económicas a solo dos horas de la ciudad

Cercanos, económicos y simples. Así son dos alternativas recomendables para pasar el Día de la Madre y repetir cada fin de semana largo en una escapada amigable para conectar con la naturaleza, en familia.

San Isidro, una de las opciones económicas para disfrutar el Día de la Madre. Foto: Wikipedia.

El Día de la Madre no es un día más en el calendario. Es la jornada en que los hijos aprovechan a mimar a la persona que les dio la vida con un buen gesto. Teniendo en cuenta que el 19 de octubre el sueldo ya se ve más flaco, hay rincones donde la simpleza y el tiempo en familia son el verdadero regalo.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existen dos opciones emblemáticas para celebrar la jornada de manera distinta, entre historia, aire libre y buena gastronomía.

San Antonio de Areco. Foto: Canal26.com

San Isidro y San Antonio de Areco parecen dos destinos totalmente distintas. Sin embargo, ambas funcionan como una gran opción para desacelerar, conversar y disfrutar sin prisa con una madre.

San Isidro: un paseo urbano ideal para visitar el Día de la Madre

Ubicado a solo 25 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro combina elegancia, historia y naturaleza. Su casco antiguo, con calles empedradas y la Catedral, invita a caminar sin apuro y descubrir los detalles de una de las zonas más encantadoras del conurbano norte.

Recorrer la Feria de Antigüedades de la Plaza Mitre es una opción interesante para conocer. Además, visitar el Museo Pueyrredón y disfrutar de un picnic bajo los árboles, es un plan primaveral que se repite durante toda la temporada en varios escenarios citadinos, en parques y plazas, como en zona más naturales y rodeadas de verde y colores variados que enciende la estación.

Sin embargo, San Isidro también tiene su encanto natural, ya que pasear por la Costanera del Río de la Plata y tomar mate frente al agua es una idea que potencia el encuentro y la charla que, muchas veces, la rutina no deja que suceda. También cuenta con lugares con encanto familiar para la hora del almuerzo con menús pensados para compartir.

San Antonio de Areco, un lugar perfecto para visitar con mamá

A 113 kilómetros del Congreso Nacional, San Antonio de Areco conserva la esencia de los pueblos criollos. Entre calles tranquilas, artesanos y casas coloniales, se respira un ambiente que invita a bajar el ritmo y disfrutar de las cosas simples como, una charla larga, un mate bajo el sol, una buena comida.

Un lugar imperdible para visitar el Día de la Madre. Foto: Municipalidad de San Antonio de Areco.

Como en cada lugar, una de las visitas imperdibles para hacer es visitar el museo del lugar que, en este caso, es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, esencial para conocer su historia rural.

Cruzar el Puente Viejo y caminar por la ribera del río Areco, también es recomendable como recorrer talleres de platería criolla mientras se aguarda la hora del almuerzo a fin de deleitarse con su gastronomía en sus almacenes de Ramos Generales, donde la comida casera y el asado son protagonistas.