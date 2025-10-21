Fiesta del Choripán y la Bondiola, el evento gastronómico más esperado: un pueblito festeja a lo grande con sabores rurales

Durante dos días, los visitantes podrán recorrer la feria gastronómica, deleitarse con estas delicias criollas que forman parte de la identidad nacional y conocer un bello pueblo bonaerense en una escapada única.

Fiesta del Choripán y la Bondiola. Foto: NA.

¿Choripán o bondiola? En realidad, ambos. Estos clásicos de la parrilla son los protagonistas de una propuesta gastronómica y cultural pensada para disfrutar en familia, a solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un pueblito que en noviembre celebrará su tradicional encuentro de gastronomía criolla, música y costumbres campestres.

Antes, octubre trae un fin de semana largo con el feriado del viernes 10 por el traslado del Día de la Diversidad Cultural, que se suma al sábado y domingo. Una excusa ideal para escapadas cortas por la provincia. Pero quienes guarden energías para noviembre tendrán otra cita imperdible: la fiesta popular que une lo mejor de la cocina criolla con las tradiciones rurales, y que ya tiene fecha confirmada.

El pueblo que quiere romper el récord del choripán más largo del mundo. Foto Freepik

Dónde y cuándo es la Fiesta de Choripán y la Bondiola

El sábado 22 y domingo 23 de noviembre, Naón, en el partido de 9 de Julio, recibirá a cientos de turistas y familias en la quinta edición de la Fiesta del Choripán y la Bondiola. Durante dos días, los visitantes podrán recorrer la feria gastronómica y deleitarse con estas delicias criollas que forman parte de la identidad nacional.

El encuentro no se limita a la mesa: habrá desfile criollo, paseo de artesanos con productos locales y un espacio de entretenimiento para niños. Como cada año, la música tendrá un rol central con un baile popular que incluirá folklore, cuarteto y cumbia.

Naón, partido de 9 de Julio. Foto: NA.

Naón ofrece el escenario perfecto para quienes buscan una escapada distinta. Su impronta rural, calles tranquilas y la hospitalidad de los vecinos hacen de esta fiesta una experiencia auténtica, que combina gastronomía, cultura y turismo en pleno interior bonaerense.

Horarios de la Fiesta del Choripán y la Bondiola Asada en Naón

Sábado : apertura a las 9 y cierre con la última actividad a las 20:30.

Domingo: la jornada arranca a las 11 y concluye con un baile desde las 23.

Naón, partido de 9 de Julio. Foto: NA.

Cómo llegar a Naón, sede de la Fiesta del Choripán y la Bondiola

En auto

Son unos 260 km desde el Congreso de la Nación (unas 3 horas y media aprox.).

La ruta más directa es:



En colectivo

Desde Retiro salen servicios a 9 de Julio (empresas como Pullman General Belgrano, Condor Estrella o Flecha Bus).

El viaje dura entre 4 y 5 horas .

Desde la terminal de 9 de Julio podés llegar a Naón en remis o combi local (son 20 km, unos 20 minutos).

En tren