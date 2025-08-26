Delicias a la parrilla, pastas y mariscos: las opciones de este restaurante en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires

Este bodegón tiene una carta muy amplia y platos abundantes que enamoran el paladar de todo comensal.

Opciones deliciosas para disfrutar en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En pleno corazón del barrio porteño de La Paternal se encuentra Viejo Mundo Bodegón, un verdadero tesoro gastronómico que conquista por su propuesta abundante, sabrosa y profundamente argentina.

Con una carta que une la clásica parrilla criolla con exquisiteces del mar, este rincón de la Ciudad se ganó el corazón de todos los vecinos y los comensales que buscan degustar sabores intensos y sabrosos.

Este bodegón reúne los mejores platos y abundantes para compartir. Foto: Instagram Bodegón La Carpita

Está ubicado estratégicamente en la esquina de la avenida Warnes y Raulies y mantiene viva la esencia del bodegón de antaño: porciones generosas, atención cálida, cocina casera y una ambientación que invita a relajarse y disfrutar sin apuros.

A todo esto, se suma un diferencial poco común en la escena gastronómica porteña: una destacada oferta de mariscos, con platos que sorprenden tanto por su sabor como por su frescura.

Tres pilares que definen al Viejo Mundo Bodegón

La carta de Viejo Mundo está basada en tres grandes pilares que son los siguientes:

Parrilla argentina : los cortes clásicos como asado, vacío y entraña se sirven jugosos y en porciones que invitan a compartir. La carne llega a la mesa como se hacía antes: al punto justo, con chimichurri, papas fritas o ensaladas como acompañamiento.

Marisquería fresca : si bien uno podría imaginar que los mejores frutos del mar están en la costa, lo cierto es que la variedad de este bodegón es tan amplia que permite que los comensales disfruten de un festín para sus paladares, que suman cazuelas, cornalitos y un inolvidable salmón con frutos del mar .

Pastas caseras: sorrentinos, ñoquis y otras variedades que se combinan con salsas hechas en el momento, ideales para quienes buscan sabores tradicionales. Como broche de oro, los postres como el flan mixto, el panqueque con dulce de leche o el budín de pan, completan una experiencia redonda.

El salón principal mantiene la estética clásica con mesas de madera, manteles cuadriculados y cocina a la vista, donde los aromas de la parrilla y las salsas invitan a quedarse un rato más. Para quienes prefieren comer al aire libre, el espacio exterior con toldo ofrece una opción cómoda y protegida, ideal para cualquier estación.

Viejo Mundo Bodegón no solo destaca por su cocina: también es una opción muy práctica para quienes se mueven por la ciudad. Es fácilmente accesible en transporte público -colectivo, subte, taxi- o en auto, con la ventaja de estar alejado del circuito gastronómico más turístico.

Además de clásicos platos, cuenta con una buena oferta de mariscos y rabas. Foto: Recetas alicante

Eso le permite conservar ese aire de secreto bien guardado, de recomendación boca a boca entre quienes realmente saben dónde se come bien.

Dado su creciente reconocimiento, especialmente en redes sociales, se recomienda reservar con anticipación, sobre todo los fines de semana. Aceptan múltiples medios de pago, incluyendo efectivo, tarjetas y transferencias, lo que suma comodidad a la experiencia.