Moda en cuatro patas en Halloween: cuándo es el divertido desfile de mascotas gratuito en La Plata

La ciudad de las diagonales será sede del Gran Desfile de Mascotas, donde se unirán las nuevas tendencias, los disfraces más audaces y el terror de la noche de brujas.

Desfile de perros en Halloween Foto: Pinterest

La ciudad de La Plata será sede de una jornada única, gracias al regreso del Gran Desfile de Mascotas, esta vez con temática de Halloween. Allí, los perritos podrán pasear disfrazados y pasar una tarde a puro juego y caricias en la Plaza Azcuénaga. La cita será el próximo domingo 2 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Organizado por el programa de economía social y desarrollo sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), este evento formará parte de la reconocida Feria de Manos Platenses, que desde las 11 ofrecerá una variada propuesta de productos artesanales, espectáculos en vivo, gastronomía con carritos callejeros y actividades culturales para chicos y grandes.

Desfile de perros en Halloween Foto: Pinterest

El desfile de Halloween busca promover el cuidado responsable de los animales, fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas, y fomentar la participación comunitaria en un ambiente alegre y familiar. Se invita a los asistentes a llevar a sus animales disfrazados para que puedan caminar por la pasarela luciendo sus looks, en una tarde pensada para compartir en comunidad.

Ideas para el desfile de mascotas en Halloween Foto: Pinterest

Qué otras actividades habrá en el Desfile de Mascotas de La Plata

Además del desfile de Halloween, el evento de mascotas contará con un espacio de adopción responsable y charlas de concientización y cuidado animal, a cargo de la organización Rescatistas La Plata, dedicada a la protección y rescate de mascotas en situación de vulnerabilidad.

Desfile de Halloween Foto: instagram

Esta jornada, además de la diversión y ternura, buscará instalar la importancia del respeto y el amor hacia los animales y será una oportunidad para conocer el trabajo de los refugios y las organizaciones que impulsan la adopción responsable y el cuidado integral de los animales.

El Gran Desfile de Mascotas edición Halloween se consolida así como un clásico de la ciudad que no solo celebra el vínculo con nuestras mascotas, sino que también promueve valores esenciales como la solidaridad, la empatía y la convivencia responsable.