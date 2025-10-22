Perfecta para bodas y lunas de miel: cuál es la ciudad de Sudamérica que cautiva a los enamorados y recién casados

Sus calles empedradas y casas coloniales con balcones cubiertos de flores evocan un ambiente de encanto e intimidad que, además, funcionan como escenarios para ceremonias privadas y cenas románticas con vistas al Mar Caribe. Conocéla.

Cartagena, Colombia. Foto: Unsplash.

Los World Travel Awards (WTA) 2025, también conocidos como los “Óscar del Turismo”, eligieron a Cartagena de Indias (Colombia) como el mejor destino de luna de miel en Sudamérica.

Además de la belleza de sus paisajes, el reconocimiento premia la experiencia integral. Sus calles empedradas y casas coloniales con balcones cubiertos de flores evocan un ambiente de encanto e intimidad.

Cartagena, Colombia. Foto: Unsplash.

La ciudad consolidó un portafolio capaz de satisfacer los gustos más diversos. Productores de bodas, planificadores de eventos y proveedores locales convirtieron a la Heroica en un epicentro de servicios especializados.

La infraestructura turística de Cartagena es uno de los factores clave que la impulsan como destino de bodas y lunas de miel. Además, muchas casas coloniales restauradas funcionan como escenarios para ceremonias privadas.

Cartagena, Colombia. Foto: Unsplash.

Desde paseos en coches de caballos por el histórico centro, cenas románticas bajo las murallas iluminadas o excursiones en yate hacia el archipiélago del Rosario, cada detalle contribuye a reforzar la mágica atmósfera de la ciudad.

En cuanto a la gastronomía, la mezcla de sabores caribeños con influencias internacionales ofrece a los recién casados y sus invitados una experiencia culinaria vibrante, con menús basados en productos locales y propuestas de alta cocina.

Cartagena, Colombia. Foto: Unsplash.

Cartagena ofrece entornos naturales que refuerzan su atractivo para las parejas. Islas como Barú, Tierra Bomba y el archipiélago del Rosario se convirtieron en escenarios ideales para bodas en la playa o lunas de miel.

La riqueza cultural de Cartagena también se suma a la experiencia. Festivales de música, danzas tradicionales y una vibrante vida nocturna permiten que las celebraciones no se limiten al día de la boda, sino que se extiendan a toda la estadía.

El ranking de los países más baratos para vacacionar en Sudamérica

Colombia ($39 presupuesto de viaje diario requerido) Bolivia ($47) Perú ($52) Ecuador ($55) Paraguay ($67) Uruguay ($70) Brasil ($71) Chile ($96) Argentina ($122)

El estudio de ‘HelloSafe’ aclaró que no se incluyeron datos de países como Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa por falta de información.