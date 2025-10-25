Desde ojotas hasta el cargador del celular: los artículos más olvidados por argentinos cuando se van de viaje

Una encuesta reveló que los viajeros de Argentina son uno de los más olvidadizos a la hora de dejar el alojamiento. Uno por uno, los objetos que tenés que chequear.

Vacaciones; ropa; valija. Foto: Unsplash.

Para muchas personas, hacer la valija puede parecer un verdadero desafío, ya que nunca saben que llevar o incluso, pueden llegar a olvidarse de algún objeto importante que podría llegar a arruinar por completo el viaje. De hecho, según una encuesta, los argentinos son los huéspedes que más cosas olvidan en hospedajes cuando se van de vacaciones.

La plataforma internacional de viajes Booking indicó que los artículos que quedan en hoteles, casas y otros alojamientos van desde productos de higiene personal, hasta medicamentos, ropa e incluso equipamiento electrónico.

Objetos más olvidados por los argentinos.

Los adaptadores de electricidad encabezan el ranking de los objetos olvidados, con el 29%. Le siguen los pijamas (21%) y los medicamentos (19%). Sin embargo, un detalle muy curioso, es que los argentinos suelen olvidarse ojotas, un calzado fundamental para los destinos con playa.

Qué dicen los datos oficiales

Los datos surgen de un sondeo realizado por Booking a 4000 personas de Argentina, Brasil, Colombia y México mayores de 18 años, que hayan viajado al menos una vez en el último año. De hecho, los objetos más olvidados a nivel general son estos:

Adaptadores de electricidad. Se ubicó en primer lugar con el 29%. Pijamas. Según el sondeo, el 21% de los viajeros se olvidan de sumarla a su bolso. Medicamentos. El 19% de los jóvenes de entre 25 y 34 años aseguró que no guarda ningún tipo de analgésico. Cepillo de dientes (17%). Es un clásico descuido entre jóvenes de 18 a 24 años. Peine o cepillo (16,5%). Los más jóvenes son los que no lo guardan en sus valijas. Cargador de celular (14%). A diferencia de los anteriores elementos, los cargadores son olvidados por los viajeros de entre 55 y 64 años. Ojotas. El 13% de los encuestados aseguró que es el calzado que más se olvidan de empacar. Desodorante y ropa interior. El 10% y 8% de los argentinos suele olvidarse de guardarlos cuando viaja, especialmente, los hombres.

Cómo armar la valija durante un viaje.

Según otro estudio realizado por la misma plataforma de viajes, indica que los viajeros argentinos tardan más de una hora en armar la valija para salir de viaje: “Cada viajero es único. Al momento de preparar la valija lo demuestran: para unos puede ser trascendental y para otros intrascendentes”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En este sentido, destacó que hay tres tipos de viajeros en nuestro país: