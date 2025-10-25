Una obra estratégica para el país: ampliarán una ruta que conecta varias provincias de Argentina

La ampliación incluirá nuevos carriles, señalización y mejoras en la seguridad vial en uno de los tramos más transitados del país. La obra beneficiará a miles de conductores y fortalecerá la conexión entre distintas regiones argentinas.

Una obra estratégica para el país. Foto: Freepik.

El Gobierno anunció una serie de mejoras en un tramo estratégico de la Ruta Nacional N° 9, una de las principales arterias del país que conecta Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias.

La ampliación y repavimentación se realizará en Córdoba, en la intersección de la Ruta Nacional N° 9 con la Ruta Nacional N° 158, a la altura del ingreso a Villa María, uno de los distritos más importantes de la región.

Qué incluyen las obras en Córdoba

Los trabajos contemplan la duplicación de la calzada de la Ruta 158, así como la ejecución de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva en el tramo entre la Ruta Provincial N° 4 y la Ruta Nacional N° 9 (sur). Además, se duplicará la calzada de la Ruta 2 entre la Ruta 9 y la Autopista Córdoba-Rosario.

El Gobierno anunció una serie de mejoras en un tramo estratégico de la Ruta Nacional N° 9. Foto: Wikipedia.

La ampliación de la traza permitirá mejorar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la localidad. La duplicación de la Ruta 158 tendrá una extensión de 3 kilómetros e incluirá nuevas señalizaciones, demarcaciones, asfaltado y luminaria.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó de la inauguración y destacó: “Quiero agradecer el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio, las instituciones y los vecinos. Villa María no para”. Además, resaltó que las obras generan casi mil puestos de trabajo directos e indirectos en la región, algo clave en un contexto de caída del empleo.

Más obras para mejorar la conectividad en Córdoba

Con una inversión de 67.760 millones de pesos, se anunció la reactivación de la Autopista 19, en su primer tramo de 29,4 kilómetros, que abarca desde Arroyito hasta Santiago Temple. Este proyecto agilizará la circulación y mejorará la conexión entre Córdoba y localidades como Río Primero, Río Segundo, San Justo y San Francisco.

Más obras para mejorar la conectividad en Córdoba. Foto: Unsplash.

Durante las obras también se construirán tres intersecciones a distinto nivel, que funcionarán como accesos y retornos para las localidades de Tránsito, Villa del Tránsito y Chañarito, optimizando la seguridad y el tránsito en la zona.