Animales, laguna y mucha naturaleza: dónde queda la reserva ecológica a minutos de CABA ideal para desconectarse de la ciudad

Este sitio dispone de unos 900 metros de senderos que permiten recorrer el lugar y observar su flora y fauna.

Reserva Ecológica de Vicente López. Foto: Instagram/reservaecologicavicentelopez

La Reserva Ecológica de Vicente López, ubicada en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en el año 2000 y cuenta con una gran superficie de hectáreas.

El lugar, que sirve para conectar profundamente con la naturaleza, conserva distintos ambientes naturales de la ribera del río como pastizales, talares, selva marginal, sauzales, pantanos y una pequeña laguna. Dispone de unos 900 metros de senderos que permiten recorrer el lugar y observar su flora y fauna.

Por otro lado, en la reserva se registraron alrededor de 250 especies de plantas nativas y más de 250 especies de aves, además de mariposas, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos. También cuenta con un vivero de plantas nativas, que se utiliza para restaurar ecosistemas y abastecer el arbolado urbano del municipio.

Qué actividades se pueden hacer en la Reserva Ecológica de Vicente López

Entre las principales actividades se destacan los paseos libres por los senderos, la observación de aves y fauna, y las visitas guiadas (diurnas y, ocasionalmente, nocturnas). Es un sitio ideal para disfrutar del contacto con la naturaleza, hacer fotografías o simplemente descansar en el entorno costero.

La entrada es gratuita y el horario habitual es de martes a domingo, de 9 a 18 horas (puede variar según la temporada).

La Reserva Ecológica de Vicente López es un verdadero pulmón verde urbano para hacer una escapada y disfrutar del espacio donde se combinan naturaleza, tranquilidad y educación ambiental, a pocos minutos de la ciudad.

Cómo llegar desde CABA a la Reserva Ecológica de Vicente López

Para llegar desde CABA a la Reserva Ecológica de Vicente López, hay varias opciones según el medio de transporte:

En auto

Ruta más directa: tomar Avenida del Libertador hacia el norte (sentido Vicente López) hasta llegar a la calle Paraná. Desde allí, doblar hacia el este (hacia el río) hasta el final, donde se encuentra la reserva.

Tiempo estimado: entre 25 y 40 minutos, según el tránsito.

Hay estacionamiento gratuito en las inmediaciones y también espacios sobre la costanera.

En tren

Desde Retiro, tomar la Línea Mitre – Ramal Tigre.

Bajar en la estación La Lucila (unos 25 minutos de viaje).

Desde la estación, caminar unas 6 cuadras hacia el este, por la calle Paraná, hasta llegar al río y la reserva.

Es el medio más cómodo y directo si no querés manejar.

En colectivo

Varias líneas conectan CABA con Vicente López y paran cerca de la reserva, como por ejemplo: