Tiene una las mejores parrillas campesinas de Buenos Aires: el pueblito ideal para una escapada a menos de dos horas de CABA

Si bien fue una de las localidades que quedó en el olvido cuando dejó de funcionar su estación ferroviaria, su gastronomía lo convirtió en un sitio ideal para descansar y disfrutar.

Espora, partido de San Andrés de Giles. Foto: Instagram/almacen.espora

A la hora de buscar una escapada dentro de Buenos Aires, el pueblo de Espora resulta una gran opción para las familias. Esta localidad bonaerense ofrece actividades de campo, además de una destacada gastronomía

El paraje se encuentra en el partido de San Andrés de Giles y nació alrededor de la estación de tren que llevaba el mismo nombre. Espora surgió a comienzos del siglo XX, cuando las familias que vivían cerca de la zona donaron sus tierras para que se construya el ferroviario que llegaría hasta Rosario.

Espora, partido de San Andrés de Giles. Foto: Instagram/almacen.espora

Si bien Espora fue uno de los pueblitos que más habitantes tuvo entre los años 1940 y 1950, decayó cuando el tren dejó de funcionar. Sin embargo, en la actualidad forma parte del turismo y su gastronomía lo convirtió en un sitio ideal para realizar una escapada en familia.

Qué actividades se pueden hacer en Espora

Alrededor de Espora hay estancias, como el Pentágono-Landhütte, una propuesta ideal para toda la familia, ya que incluye días de campo, alojamiento, caminatas, cabalgatas y un delicioso asado.

También está disponible el camping Las Goya Glamping & Bar, donde se puede descansar durante la noche en un espacio equipado con ropa de cama, aire acondicionado y baño privado. Respecto al menú, ofrecen parrillada, verduras asadas, empanadas caseras y cervezas artesanales.

Espora, partido de San Andrés de Giles. Foto: Instagram/almacen.espora

Otro de los lugares imperdibles es el Almacén Espora, un restaurante de campo que sigue conservando sus estanterías y muebles tradicionales. Su carta dispone de alimentos de campo y opciones como picadas, sándwiches de bondiola, pizzetas y lomo Strogonoff.

Dónde está ubicado Espora

Espora se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Andrés de Giles, a unos 22 kilómetros de la localidad cabecera, y a unos 122 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.