Viajar a la Edad Media a una hora de CABA: el festival donde podés convertirte en un guerrero de las Cruzadas

Llega el evento ideal para toda la familia para acercarte por un rato a la Europa medieval. Con varias actividades vas a poder vivir una experiencia única.

Festival medieval en Ingeniero Maschwitz Foto: Instagram @medievalcon

La agenda de noviembre comienza a poblarse de actividades. Uno de ellos es el evento más convocante de temática medieval, Terra Avstralis, que celebrará una nueva edición en Escobar. Reuniendo a destacados grupos de recreación histórica, invita al público a sumergirse en una experiencia única de ambientación y cultura con shows en vivo, paseos de artesanos y ofertas gastronómicas.

La cita tiene fecha y hora confirmada: sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el parque Papa Francisco, sobre la calle El Dorado al 1900, a pocos metros de la estación de Maschwitz. Será de 12.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita.

A principios de noviembre, uno de los eventos más convocantes de temática medieval, Terra Avstralis Foto: Instagram @medievalcon

Terra Avstralis recrea el ambiente de la Edad Media presentando a legionarios romanos, vikingos y cruzados, personajes históricos de gran impacto. Uno de los momentos más esperados son los combates medievales, donde luchadores, vestidos con armaduras y armados con espadas y arcos, se enfrentan en diferentes modalidades. Estos combates siguen un reglamento específico, con armas sin filo y protecciones adecuadas, para asegurar la seguridad de los participantes y recrear una cultura deportiva auténtica.

También ofrece actividades participativas para todas las edades, como soft combat, arquería y juegos medievales. Habrá una recreación de un asedio a un fuerte medieval, donde los asistentes podrán presenciar cómo los “invasores” intentan ingresar, reviviendo las estrategias y tensiones de la época.

El recorrido incluye un paseo de artesanos donde se exhiben réplicas de armaduras, armas, escudos, joyas y vestimentas medievales, además de una variedad de artesanías para el hogar y prendas actuales con diseños históricos.

La cita se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Foto: Instagram @medievalcon

La zona gastronómica ofrecerá platos preparados con ingredientes naturales, combinando recetas antiguas con un toque moderno, como encurtidos, quesos, panes, budines y tortas caseras. También habrá cervezas artesanales y el tradicional hidromiel. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de música folk, espectáculos de teatro en vivo y conciertos de música europea medieval.

Cómo llegar a Ingeniero Maschwitz

Colectivo: 203,204B, 503, 514, 291.

Tren: MITRE

¿Cuáles son las paradas más cercanas a Ingeniero Maschwitz?

Las paradas más cercanas son: