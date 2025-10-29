Viajar a la Edad Media a una hora de CABA: el festival donde podés convertirte en un guerrero de las Cruzadas
La agenda de noviembre comienza a poblarse de actividades. Uno de ellos es el evento más convocante de temática medieval, Terra Avstralis, que celebrará una nueva edición en Escobar. Reuniendo a destacados grupos de recreación histórica, invita al público a sumergirse en una experiencia única de ambientación y cultura con shows en vivo, paseos de artesanos y ofertas gastronómicas.
La cita tiene fecha y hora confirmada: sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el parque Papa Francisco, sobre la calle El Dorado al 1900, a pocos metros de la estación de Maschwitz. Será de 12.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita.
Terra Avstralis recrea el ambiente de la Edad Media presentando a legionarios romanos, vikingos y cruzados, personajes históricos de gran impacto. Uno de los momentos más esperados son los combates medievales, donde luchadores, vestidos con armaduras y armados con espadas y arcos, se enfrentan en diferentes modalidades. Estos combates siguen un reglamento específico, con armas sin filo y protecciones adecuadas, para asegurar la seguridad de los participantes y recrear una cultura deportiva auténtica.
También ofrece actividades participativas para todas las edades, como soft combat, arquería y juegos medievales. Habrá una recreación de un asedio a un fuerte medieval, donde los asistentes podrán presenciar cómo los “invasores” intentan ingresar, reviviendo las estrategias y tensiones de la época.
El recorrido incluye un paseo de artesanos donde se exhiben réplicas de armaduras, armas, escudos, joyas y vestimentas medievales, además de una variedad de artesanías para el hogar y prendas actuales con diseños históricos.
La zona gastronómica ofrecerá platos preparados con ingredientes naturales, combinando recetas antiguas con un toque moderno, como encurtidos, quesos, panes, budines y tortas caseras. También habrá cervezas artesanales y el tradicional hidromiel. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de música folk, espectáculos de teatro en vivo y conciertos de música europea medieval.
Cómo llegar a Ingeniero Maschwitz
- Colectivo: 203,204B, 503, 514, 291.
- Tren: MITRE
¿Cuáles son las paradas más cercanas a Ingeniero Maschwitz?
Las paradas más cercanas son:
- Colectora Este Ramal Escobar, 1517 está a 275 m de distancia, 5 minutos caminando.
- Colectora Este Y Almte. Brown está a 291 m de distancia, 5 minutos caminando.
- Colectora Oeste Ramal Escobar, 1420 está a 403 m de distancia, 6 minutos caminando.
- Maschwitz está a 744 m de distancia, 11 minutos caminando.