Por primera vez en 90 años, se podrá subir al Obelisco de Buenos Aires: mirador 360° y vistas panorámicas

Uno de los íconos más reconocibles de la ciudad, que fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Sin embargo, en sus casi 90 años de antigüedad nunca había sido posible vivir una experiencia de este tipo.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Buenos Aires inaugurará una innovadora e histórica actividad en el centro turístico. Desde este fin de semana, la Ciudad se podrá recorrer visualmente desde las alturas. Es que el sábado 1° de noviembre, comienzan las visitas al mirador del Obelisco.

El Obelisco de Buenos Aires, uno de los íconos más reconocibles de la ciudad, fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Sin embargo, en sus casi 90 años de antigüedad nunca había sido posible vivir una experiencia de este tipo.

Diseñado por el arquitecto alemán Alberto Prebisch, la construcción se realizó en tiempo récord: solo 31 días. Ubicado en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Corrientes, el monumento ha sido testigo de innumerables acontecimientos históricos.

Obelisco 360. Foto: NA.

¿Cómo hay que hacer para vivir la experiencia de subir al Obelisco?

Vecinos y turistas interesados en experimentar la nueva oferta cultural y turística del Gobierno de Jorge Macri, tendrán que inscribirse ingresando a la página web www.miradorobelisco.com.ar o bien, gestionar el pase, de manera presencial en el stand de la Avenida Diagonal Norte y Avenida 9 de Julio.

¿Cuánto dura la vista turística a la cima del Obelisco?

La estadía turística dura 15 minutos y, se puede realizar todos los días entre las 9 y las 17 horas para disfrutar de la panorámica vista de 360° de la Ciudad, a 67,5 metros de altura. El ascensor tiene capacidad para que asciendan cuatro personas a la vez.

Obelisco 360. Foto: NA.

La experiencia se completa con una narración sobre historia del icónico Obelisco, subiendo por un ascensor vidriado para seguir apreciando la arquitectura interior de la edificación.

¿Qué precios tiene la visita al Obelisco?

Residentes argentinos con DNI

$18.000.

No residentes

$36.000.

Jubilados y niños de 4 a 11 años

50% de la tarifa correspondiente.

Niños menores a cuatro años

Gratis.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Los puntos icónicos que se podrán observar

Entre los íconos que se destacan desde esta perspectiva se encuentran:

La Avenida 9 de Julio , considerada la más ancha del mundo.

El Teatro Colón , uno de los teatros líricos más importantes del planeta.

Las cúpulas históricas de los edificios del centro porteño, sobre la Avenida de Mayo .

El Río de la Plata, visible en días despejados.

El Obelisco, inaugurado en 1936 para celebrar el 400 aniversario de la fundación de Buenos Aires, se consolidó como uno de los monumentos más emblemáticos de Argentina. A lo largo de su historia, fue escenario de eventos culturales, festejos y manifestaciones, y ahora suma esta nueva propuesta que permite redescubrir la ciudad desde las alturas.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Todo sobre el Mirador del Obelisco: dónde conseguir entradas y cuánto cuestan

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada online en el sitio web oficial del Mirador, o presencialmente en los puestos ubicados en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio.

Los precios son de $18.000 para residentes argentinos y $36.000 para extranjeros, y la visita se realiza en grupos organizados para garantizar seguridad y comodidad.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Con este nuevo mirador, el Obelisco ofrece a porteños y turistas una oportunidad única para contemplar Buenos Aires desde un ángulo privilegiado, combinando historia, cultura y panorámicas que harán de cada visita una experiencia memorable.