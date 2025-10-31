Sin ir muy lejos: 5 senderos de trekking desafiantes en un pueblito de Buenos Aires con vistas deslumbrantes

Desde acampar bajo las estrellas hasta recorrer senderos o simplemente disfrutar del silencio serrano, este destino invita a desconectar y descubrir una de las joyas naturales más cercanas de la provincia.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Con la llegada de noviembre comienza la cuenta regresiva para un nuevo fin de semana largo. Y para los más aventureros, o quienes busquen unas escapadas diferentes en movimiento, nada mejor que explorar lugares donde se pueda hacer trekking.

Entre las provincias argentinas que se destacan por esta actividad se encuentran Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y Río Negro, que ya se preparan para el verano. Estos destinos ofrecen paisajes imponentes que sorprenden a cada visitante, aunque no son los únicos lugares del país con senderos.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

A menos de 600 kilómetros de CABA, Sierra de la Ventana se presenta como un imperdible y el único destino de la provincia de Buenos Aires con múltiples actividades para toda la familia. Allí se pueden recorrer cinco rutas de distintas dificultades que regalan paisajes espectaculares en el entorno serrano, cerca de la Costa Atlántica.

Las propuestas de Trekking que ofrece Sierra de la Ventana

Hueco de la Paloma: es un lugar escondido entre las sierras, ideal para las personas que se quieren iniciar en la actividad.

Pan de azúcar: este cerro añejo cuenta con millones de años e historias de aventureros que lo visitaron. Es un espacio tranquilo, perfecto para conectarse con la naturaleza.

Cerro Napostá, Sierra de la Ventana. Foto: Instagram @argentina.salvaje

Cerro Napostá: además de sus recorridos para senderismo y trekking, el Cerro cuenta también con una olla de aguas verde del mismo nombre. En el camino, estos piletones sorprenden a los caminantes que frenan para admirar el paisaje y sacar fotos.

Cerro Destierro primero: el lugar ofrece un mayor grado de compromiso donde los aventureros son desafiados por la naturaleza plena. Es el pico más elevado de la provincia.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Cerro Tres picos: es el clásico cerro al que todos quieren llegar a conquistar y donde cada año llegan miles de turistas. Se puede disfrutar de día y, también, de noche acampando.

Cómo llegar a Sierra de la Ventana desde CABA

Para llegar a Sierra de la Ventana desde CABA, lo más común es viajar en auto por la Ruta Nacional 3, pasando por la Autopista Buenos Aires–La Plata y continuando hasta Coronel Pringles, desde donde se toma la Ruta Provincial 85 hacia el destino; el recorrido total es de aproximadamente 525 km y demora entre 6 y 7 horas.

Actividades imperdibles en Sierra de la Ventana y Villa Ventana

Trekking y senderismo por los cerros y reservas naturales.

Cabalgatas guiadas entre arroyos y laderas.

Ciclismo de montaña y paseos en 4x4.

Visitas al Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Picnic y baños en el arroyo San Bernardo.

Recorridos gastronómicos y compra de productos regionales.

Avistaje de aves y fotografía de paisajes serranos.

Descanso en cabañas y posadas con vista a las sierras.

Sierra de la Ventana. Foto X.

Estos destinos maravillosos son ideales para una escapada de fin de semana. Junto a Villa Ventana, Sierra está a seis horas de viaje en auto de la Ciudad. Entre sierras, arroyos y aire puro, ambos pueblos ofrecen la combinación justa entre aventura, descanso y buena gastronomía.

Ya sea para acampar bajo las estrellas, recorrer senderos o simplemente disfrutar del silencio serrano, Sierra de la Ventana es un destino que invita a desconectar y descubrir una de las joyas naturales más cercanas de la provincia.