El oasis termal de Uruguay que pocos conocen y que promete un descanso único: todo lo que ofrece

A pocos kilómetros de Argentina, este destino en el departamento de Salto combina aguas termales, naturaleza y un resort “All Inclusive” con actividades para toda la familia, ideal para quienes buscan desconectar de la rutina.

Altos del Arapey, en Uruguay. Foto: Altos del Arapey.

En un Uruguay cada vez más visitado por turistas argentinos, hay un destino termal que mantiene su encanto secreto: Altos del Arapey, en el departamento de Salto. Rodeado de paisajes verdes y tranquilidad, este lugar ofrece una escapada perfecta para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y desconectarse del estrés de la ciudad.

El corazón del destino es el Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal, un complejo que se destaca por su pozo termal propio, fuente de agua que abastece ocho piscinas, duchas y el agua de beber del buffet.

Altos del Arapey, en Uruguay. Foto: Altos del Arapey.

Su sistema All Inclusive permite a los visitantes disfrutar de comidas ilimitadas, bebidas y cuatro estaciones de show cooking: pastas, parrilla, pescado y pizzas, garantizando una experiencia gastronómica completa sin preocupaciones.

El resort dispone de 156 habitaciones distribuidas en distintas categorías, desde matrimoniales deluxe hasta suites, todas equipadas con aire acondicionado, TV LCD, frigobar, cofre de seguridad y agua termal en los baños. Además, muchas cuentan con terrazas con vistas panorámicas a las piscinas o al campo de golf, combinando confort y contacto con la naturaleza.

La oferta de actividades es variada y pensada para todas las edades. Los adultos pueden relajarse en jacuzzis, sauna y spa, entrenar en el gimnasio o disfrutar de la sala de lectura. Los más chicos tienen su espacio en el microcine, la sala Wii y diversas animaciones diarias, mientras que toda la familia puede participar en cabalgatas, senderismo y juegos de mesa como ping pong, billar o metegol.

Altos del Arapey, en Uruguay. Foto: Altos del Arapey.

Para los amantes del deporte, el campo de golf de 18 hoyos y el Club House completan la experiencia, haciendo de Altos del Arapey un destino que combina relajación, entretenimiento y actividad física.

Lejos del ruido turístico de otras localidades, Altos del Arapey se perfila como un refugio ideal para quienes buscan unas vacaciones diferentes, donde el bienestar, la naturaleza y la comodidad se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Cómo llegar a Altos del Arapey, en Uruguay