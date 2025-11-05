Como en primera clase: dónde queda el hotel-avión construido con dos Boeing reciclados que ofrece lujo y comodidad en las alturas

Air Damasco, el primer hotel temático en aviones de Argentina. Foto: Instagram @nonoluigicampohotel

Dormir como si estuvieras en primera clase de un avión, pero con todas las comodidades de un hotel de lujo, ya es posible gracias a Air Damasco, el innovador hotel-avión que se ha convertido en un verdadero fenómeno, con más del 90% de ocupación desde su apertura.

El Campo Hotel Nono Luigi, en Oncativo, Córdoba, se destacó en la última Feria Internacional de Turismo (FIT) gracias a esta propuesta única. El proyecto de Oscar “Pupi” Scorza captó la atención de operadores y visitantes, consolidando a la ciudad como un destino referente del turismo creativo e innovador a nivel nacional.

La ciudad de Oncativo, conocida por su perfil agroindustrial, ahora suma un atractivo turístico único: la posibilidad de dormir dentro de un avión, conservando cabina, turbinas y ventanillas originales, pero transformado en un hotel boutique de lujo.

El proyecto cuenta con dos Boeing 737, anexados al hotel, que desde su inauguración en julio registran un 90% de ocupación. Cada aeronave cuenta con suites tematizadas, inspiradas en países que fueron clave en la historia comercial del complejo, como Estados Unidos, Brasil y Perú.

El predio cuenta con 20 hectáreas, dos aviones reciclados y un total de 4 habitaciones por avión, con un nivel de ocupación superior al 90%, lo que refleja que muchos visitantes valoran la originalidad y la experiencia única.

Las habitaciones, diseñadas para una o dos personas, combinan tecnología y confort premium: domótica, mesas de luz con cargadores de celular, duchas conectadas al smartphone para escuchar música, espejos antivaho e inodoros inteligentes.

Además, cada suite dispone de un jacuzzi privado en el exterior, completando una experiencia de hospedaje única que combina lujo, innovación y la emoción de estar dentro de un avión.

Campo, spa y un boliche en las alturas

El complejo no se limita solo a los aviones. En su sector de campo cuenta con 12 habitaciones amplias de estilo rural, además de un spa con pileta climatizada cubierta, circuito hídrico y servicio de masajes.

Próximamente, sumará una pileta al aire libre con domo transparente, pensada para integrarse con la naturaleza y los animales de la granja que circulan libremente por las 20 hectáreas del predio.

Y eso no es todo: uno de los aviones fue transformado en boliche con terrazas, ideal para disfrutar de sunsets, cumpleaños y encuentros sociales. A esta propuesta se suma un salón de eventos con capacidad para 600 personas —donde ya se prepara una fiesta de Halloween el 1 de noviembre— y un comedor con lugar para casi un centenar de comensales, que completa la experiencia entre turismo, relax y diversión.

Cuánto cuesta hospedarse en Air Damasco

De domingo a viernes, hay promociones disponibles: una habitación individual para un adulto cuesta $160.000, mientras que una matrimonial tiene un valor de $190.000, con desayuno incluido. Con pensión completa, los precios ascienden a $210.000 para la individual y $290.000 para la matrimonial.

En tanto, durante sábados y feriados, el precio de una habitación individual asciende a $220.000, mientras que la matrimonial se ubica en $250.000. Con pensión completa, los valores aumentan a $270.000 para la individual y $350.000 para la matrimonial.