Fiesta de la Frutilla en Escobar: fechas, horario y cronograma de actividades con entrada libre y gratuita

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer una gran feria de productores, donde se ofrecerán frutas frescas, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, junto con propuestas gastronómicas, artesanales y espectáculos en vivo. Todo lo que hay que saber.

Fiesta de la Frutilla en Escobar: fechas, horario y cronograma de actividades con entrada libre y gratuita. Foto Unsplash.

El partido de Escobar se prepara para celebrar por primera vez la Fiesta de la Frutilla.

Desde la organización destacaron que esta primera edición busca visibilizar la riqueza productiva del distrito y su entorno regional, poniendo en valor la labor de los productores escobarenses.

Frutillas. Foto: Unsplash.

Fechas, horario y cronograma de actividades

El evento se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una gran feria de productores en el predio del Mercado Concentrador de Frutas (Av. de Los Inmigrantes y Bomberos Voluntarios, Belén de Escobar).

En el lugar se podrá adquirir cajones de fruta fresca, alimentos y productos elaborados a base de frutilla, además de propuestas gastronómicas, artesanales y shows en vivo.

Frutillas, fruta, sabor. Foto Freepik

Además habrá espacios formativos y de concientización, con charlas y talleres a cargo de ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos y especialistas que compartirán conocimientos sobre la cadena productiva de esta deliciosa fruta.

Frutillas. Foto: Unsplash.

Actualmente, el territorio escobarense es el mayor concentrador y distribuidor de frutilla en la zona norte del AMBA, con unas 100 hectáreas donde se cultiva la fruta.