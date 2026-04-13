Fiesta Salón del Alfajor Foto: Foto generada con IA Canal 26

En pleno corazón de la provincia de Buenos Aires, Escobar se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año: el Salón del Alfajor 2026. Durante tres jornadas consecutivas, el clásico dulce argentino será el gran protagonista de una propuesta que combina turismo, sabores regionales, actividades familiares y un atractivo que ya genera expectativa nacional: un alfajor gigante de más de 200 kilos que será compartido con el público.

El encuentro tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de abril, con entrada libre y gratuita, en el Predio Nacional de la Flor, uno de los espacios verdes más emblemáticos del distrito. El evento se desarrollará de 12 a 20 horas, ideal para recorrer sin apuro, probar distintas variedades y disfrutar del paseo.

Una experiencia que une turismo, identidad y sabor

El Salón del Alfajor no es solo una feria gastronómica: es una excusa perfecta para una escapada de fin de semana. Con más de 100 productores de todo el país, la propuesta invita a descubrir alfajores artesanales, industriales y regionales, con recetas tradicionales y versiones innovadoras que reflejan la diversidad productiva argentina.

El paseo se organiza en stands de degustación y venta directa, lo que permite charlar con los elaboradores y llevarse productos exclusivos que muchas veces no llegan a las grandes ciudades. Para el turismo interno, representa una oportunidad de conectar gastronomía y territorio, en un entorno al aire libre y de fácil acceso.

Fiesta Salón del Alfajor Foto: Prensa

El alfajor gigante: el gran imán del evento

Uno de los grandes atractivos del Salón del Alfajor 2026 será la presentación de un alfajor gigante con forma de flor, de dos metros de circunferencia y más de 200 kilos de peso. Esta pieza monumental será exhibida durante el evento y, el domingo, se repartirán porciones entre los asistentes, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por el público.

La iniciativa no solo busca sorprender, sino también reforzar el carácter festivo y colectivo del encuentro, consolidándolo como una experiencia pensada para compartir.

Competencias, actividades familiares y propuestas solidarias

Además de la feria, el Salón del Alfajor tendrá competencias oficiales, donde un jurado especializado elegirá al Campeón del Salón del Alfajor – Escobar 2026, tanto en categoría artesanal como industrial. También se premiará al mejor alfajor local, fortaleciendo la identidad gastronómica del distrito.

El evento suma un fuerte perfil familiar: habrá espacio infantil, talleres para que los más chicos armen sus propios alfajores, parque de juegos, shows en vivo y food trucks con propuestas saladas para complementar la visita.

A esto se agrega un costado solidario: parte de la producción será destinada a donaciones de alfajores a comedores infantiles de Escobar, reforzando el impacto social de la iniciativa.

Fiesta Salón del Alfajor Foto: Prensa

Dónde y cuándo es el Salón del Alfajor 2026

Lugar: Predio Nacional de la Flor

Dirección: Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar

Fechas: 17, 18 y 19 de abril de 2026

Horario: de 12:00 a 20:00

Entrada: libre y gratuita

Cómo llegar al Predio Nacional de la Flor

Desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto: tomar Panamericana (Ruta Nacional 9) , ramal Escobar , y continuar hasta la salida hacia Belén de Escobar. El predio está señalizado y cuenta con zonas de estacionamiento.

En tren: Línea Mitre ramal Retiro–Zárate , bajar en la estación Escobar . Desde allí, se puede llegar en taxi o colectivo local.

En colectivo: líneas interurbanas que conectan CABA con Escobar, con paradas cercanas al predio.

Por su cercanía y accesibilidad, el evento se posiciona como una de las mejores opciones de turismo gastronómico de abril para quienes buscan una salida distinta sin alejarse demasiado de la ciudad.

El Salón del Alfajor 2026 promete convertirse en una de las citas más dulces del calendario turístico bonaerense, combinando sabores, identidad y una experiencia ideal para disfrutar en familia o con amigos.