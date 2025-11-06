Las mejores fiestas rurales de noviembre para organizar tus escapadas: tradición, cerveza y la tortita negra
El comienzo de noviembre 2025 marca un aumento en la temperatura, algo que invita a salir a la ruta o simplemente disfrutar de las atracciones cercanas. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay una gran oferta cultural con opciones para todos los gustos y planes, por lo que hay cuatro para destacar en los primeros días del mes.
La combinación de gastronomía típica, espectáculos musicales y actividades al aire libre convierte a estas fiestas en una oportunidad única para redescubrir el interior bonaerense.
Cada evento refleja la identidad local a través de sabores, sonidos y tradiciones que hacen únicas a las celebraciones de la provincia. Además, muchas de estas fiestas ofrecen espacios para que los visitantes conozcan ferias de productores, artesanías y actividades pensadas para todas las edades.
Las fiestas rurales y gastronómicas destacadas de noviembre
- 7, 8 y 9 - Fiesta del Cordero Costero - Mar de Cobo
- 8 y 9 - Fiesta Provincial del Fiambre Casero - Agustín Roca, Junín
- 8 y 9 - Fiesta de Comida al Disco - Coronel Rosales
- 8 y 9 - Festival Chacinar - Tandil
- 15 y 16 - Fiesta de la Tradición - San Antonio de Areco
- 15 y 16 - Fiesta de la Cerveza - Luján
- 16 - Fiesta del Lechón de Campo - Las Flores
- 16 - Fiesta de la Tortita Negra - Salto
- 23 - Fiesta de la Bondiola y la Tradición - General Belgrano
- A confirmar - Fiesta del Puré - French
Un pueblito escondido muy cerca de Mar del Plata: dónde comer el mejor cordero
Entre todos los rincones que guarda la costa argentina, se encuentra Mar de Cobo. Con apenas 3 mil habitantes, se encuentra alejado de los grandes flashes de Mar del Plata, pero bien cerca de la tranquilidad que ofrece sus playas y la calidad de su gente, que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza y su cocina criolla.
Es un lugar ideal para ir con la familia donde reina la tranquilidad. Tiene médanos y vegetación en sus costas y una reserva natural para visitar y cuidar, espacio protegido por los lugareños encantados de vivir en su entorno.
La calidez de su pueblo, la música y el Cordero son los condimentos del evento por excelencia del año que tiene el pueblo ubicado entre Mar Chiquita y Santa Clara del Mar sobre la Ruta N°11 al pie del océano Atlántico.
La Fiesta Provincial del Ternero Costero tendrá lugar este año entre 7, 8 y 9 de noviembre con entrada libre y gratuita en la plaza central de Mar de Cobo. Será la décima séptima edición del festival que dura 3 días y tendrá a artistas de renombre nacional en su escenario para el deleite de los presentes.
Detrás de la organización hay un fuerte espíritu comunitario: la comisión organizadora, integrada por instituciones locales junto con la Municipalidad de Mar Chiquita, trabaja durante meses para poner en marcha una fiesta que refleja la identidad del pueblo y su relación con el entorno rural y marítimo.
Durante los tres días, se podrá disfrutar de espectáculos en vivo al aire libre, juegos para chicos y propuestas culturales que acompañan sin restar protagonismo al verdadero centro de la celebración: el cordero.