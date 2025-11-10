Escapada para el fin de semana largo: cómo comprar pasajes de tren desde $22.500 para Mar del Plata y otros destinos

Trenes Argentinos informó que todavía hay pasajes disponibles para viajar durante el fin de semana largo del 20 de noviembre. Cómo acceder a los descuentos que van del 10% al 40%.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

A pocos días del fin de semana largo del 20 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional, Trenes Argentinos informó que aún se encuentran disponibles pasajes de larga distancia hacia algunos de los destinos más elegidos por los viajeros.

Entre ellos se destacan Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, con salidas diarias desde la estación de Plaza Constitución.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El sistema de venta habilitado en octubre continúa ofreciendo tarifas accesibles y beneficios especiales. Según precisó la empresa, “los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren”.

Los pasajes pueden adquirirse tanto de manera presencial como en la plataforma web, donde las compras online cuentan con un 10% de descuento y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40% en su compra.

¿Cuánto salen los pasajes de larga distancia?

El valor de los tickets varía según la demanda, bajo un esquema de bandas tarifarias que ajusta los precios de acuerdo con la disponibilidad. Para el ramal Plaza Constitución–Mar del Plata, las tarifas comienzan en $22.500, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas frente a otros medios de transporte.

Disponibilidad de pasajes para Mar del Plata. Foto: Trenes Argentinos.

Además, el servicio mantiene políticas de accesibilidad: los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan la mitad del pasaje. Para sacar un pasaje antes de que se terminen los asientos disponibles, podés ingresar en este enlace.

Desde Trenes Argentinos recordaron que los pasajes hacia otros destinos del interior, como Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract, continúan suspendidos hasta nuevo aviso debido a tareas de renovación de vías, revisiones técnicas y falta de locomotoras en condiciones de operar.

A pesar de estas limitaciones, el servicio ferroviario de larga distancia mantiene una alta demanda, especialmente para la Costa Atlántica, que sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos para escapadas cortas.

Con precios competitivos y descuentos disponibles, los trenes se consolidan como una alternativa accesible para quienes planean disfrutar del próximo feriado.