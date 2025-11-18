Cinco planes imperdibles para disfrutar del fin de semana largo de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires

Desde festivales de fútbol y gastronomía hasta eventos culturales y tecnológicos, la Ciudad ofrece una agenda variada para aprovechar uno de los últimos feriados del año con actividades gratuitas y para todos los gustos.

Buenos Aires, feriado. Foto: NA / Damián Dopacio

Este fin de semana se presenta ideal para los que quieran disfrutar de uno de los últimos feriados del año, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional y que conformará un nuevo fin de semana largo.

En ese marco los argentinos buscan en el calendario qué eventos están disponibles para disfrutar este finde XXL, ya sea en familia, pareja, sólo o con amigos.

A continuación, una lista de actividades para este fin de semana largo, con eventos para todos los gustos.

FUTCON 2025

FUTCON Foto: @marcadegol

La Ciudad Cultural Konex abre sus puertas para recibir a todos los fanáticos futboleros. El 22 y 23 de noviembre se realizará el primer festival latinoamericano dedicado a la cultura del deporte más popular del mundo.

La propuesta de FUTCON consiste en una mirada renovada sobre el tradicional deporte, integrando moda, diseño, música, fotografía, arte y gaming en una experiencia de dos jornadas.

Según explicó Lisandro Ramos, Director Ejecutivo del festival, “FUTCON nace con la idea de explorar cómo el fútbol atraviesa la vida cultural y cómo puede dialogar con distintas disciplinas creativas. Queremos crear un espacio donde convivan la pasión futbolera y la innovación artística”.

Las entradas arrancan en los $20.000 y habrá charlas, exposiciones e incluso tocarán Bandalos Chinos y Conociendo Rusia.

La Noche de las Librerías

Noche de las Librerías. Foto: Télam

El evento más esperado por los apasionados de la lectura, donde se pueden aprovechar grandes ofertas, así como también disfrutar del hábito de pasear por las librerías más emblemáticas de la ciudad.

La Noche de las Librerías ofrece una extensa programación de actividades, lecturas, charlas, música y más para disfrutar de manera gratuita y al aire libre.

Será el sábado 22 de noviembre y tendrá como epicentro al barrio porteño de San Telmo y la aclamada calle Corrientes, aunque se adhieren librerías de toda la ciudad.

El festival del Sándwich

Festival del Sandwich Foto: @Descubrir_BA

El 22 y el 23 de noviembre en el hipódromo de Palermo con entrada libre y gratuita, tendrá lugar un evento especial para quienes les encanta comer.

Habrá distintos tipos de sandwiches para todos los gustos: de autor, gourmet, callejeros y clásicos. Más de 200 variedades presentadas en 40 puestos y food trucks por cocineros y restaurantes especializados en las diferentes variedades.

Experiencia Gospel

Experiencia Gospel Foto: @lodedavi

Llega la tercera edición de Experiencia Gospel a la ciudad. Será el lunes 24 de noviembre de 11:00 a 20:30, en Av. Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo, y tendrá entrada gratuita.

Se propone un recorrido por los bailes, sabores y sonidos propios del gospel, con todas expresiones vinculadas a la misma. La cultura gospel es un movimiento artístico y religioso de origen afroamericano que combina la expresión de fe cristiana con estilos musicales como el blues, el rhythm and blues y el soul.

Devconnect ARG

Devconnect Foto: @ThePrayasu

Para los fanáticos de la tecnología y el mundo cripto: durante la semana del 17 al 22 de noviembre, Argentina será sede del evento más importante del ecosistema cripto a escala global.

Devconnect tiene el objetivo de impulsar la adopción de tecnologías blockchain y el desarrollo de proyectos relacionados con criptomonedas y activos digitales en Argentina.

Tendrá lugar en el predio de La Rural, contará con entrada gratuita y estará abierto todos los días entre las 10:00 y las 20:00.