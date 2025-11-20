Escapadas instagrameables: los 10 lugares turísticos más lindos y accesibles de Argentina para recorrer el país

Viajeros y turistas buscan destinos que merezcan ser inmortalizados en fotos y videos. Estos son algunos de los más hermosos del país.

Salinas Grandes, Jujuy y Salta. Unsplash.

En una época en la que cada aventura se deja plasmada en fotos y videos, los viajeros buscan destinos que unan belleza natural y experiencias genuinas.

En ese sentido, Argentina tiene mucho para ofrecer: rincones ocultos, horizontes interminables y paisajes que parecen diseñados para ser retratados. A continuación, te mostramos algunos de los más impresionantes del país.

10 paisajes de los más lindos que tiene Argentina para visitar

Estos son, al menos, 10 lugares instagrameables de la Argentina perfectos para quienes buscan experiencias auténticas, aventura y postales inolvidables:

1- Quebrada de Humahuaca, Jujuy

El norte argentino siempre sorprende. En la Quebrada, declarada Patrimonio de la Humanidad, los cerros multicolores del Hornocal, el famoso “cerro de los 14 colores”, son el fondo perfecto para cualquier fotografía.

Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Foto: X

Allí, recorrer Purmamarca, Tilcara y Humahuaca; probar empanadas salteñas y comprar artesanías locales son planes ideales.

2- Salinas Grandes, Jujuy/Salta

Este inmenso salar a 3.500 metros de altura refleja el cielo como un espejo. Los efectos visuales son ideales para jugar con la perspectiva y lograr imágenes únicas.

Salinas Grandes, Jujuy. Foto: X

Llegar en excursión desde Purmamarca, visitar el mirador del Abra de Potrerillos y disfrutar del atardecer es imperdible.

3- Cafayate, Salta

Entre viñedos y formaciones rojizas, este rincón del norte ofrece una fusión única de paisajes, vino y cultura.

Ruta Nacional 68, Cafayate, Salta. Foto: argentina.gob.ar

Visitar la Quebrada de las Conchas, recorrer bodegas y probar vinos de altura completa un viaje soñado.

4- Esteros del Iberá, Corrientes

Es un paraíso de biodiversidad que deslumbra por sus espejos de agua, aves y carpinchos.

Esteros del Iberá. Fuente: NA

Los amaneceres y atardeceres reflejados sobre la laguna son un sueño para cualquier cámara y, navegar por los esteros, avistar fauna y conocer los portales de acceso como Colonia Carlos Pellegrini, es una experiencia recomendada.

5- Valle de la Luna, San Juan

El Parque Provincial Ischigualasto ofrece un paisaje lunar esculpido por el viento y el tiempo. Sus formaciones rocosas parecen esculturas naturales.

Valle de La Luna, San Juan. Foto: NA.

Recorrerlo en vehículo con guía es desafiante como, visitar el Museo de Ciencias Naturales y disfrutar del cielo estrellado del desierto sanjuanino.

6- La Payunia, Mendoza

Con más de 800 volcanes, La Payunia parece un escenario extraterrestre. Sus colores negros, rojizos y ocres son irresistibles para los amantes de la fotografía de paisajes, como realizar excursiones en 4x4 desde Malargüe y visitar los volcanes Payún Matrú y Santa María disfrutando del silencio absoluto.

La Payunia. Foto: Gobierno de Mendoza.

7- Villa La Angostura, Neuquén

Los bosques, montañas y lagos cristalinos hacen de esta villa uno de los destinos más fotogénicos de la Patagonia.

Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

Lugares como el Bosque de Arrayanes, el Camino de los 7 Lagos y practicar kayak o mountain bike brinda libertad y aventura.

8- Península Valdés, Chubut

Es uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de fauna marina. Ballenas, lobos y elefantes marinos conviven con paisajes costeros de belleza salvaje. Para vivenciarlo, hay que navegar desde Puerto Pirámides.

Ballenas en Península Valdés

9- El Chaltén, Santa Cruz

Conocido como la “Capital Nacional del Trekking”, El Chaltén ofrece vistas espectaculares al Monte Fitz Roy.

El Chaltén

Cada sendero regala una postal diferente entre glaciares, bosques y lagunas de agua turquesa. Hacer Trekking hasta la Laguna de las Tres, recorrer el Lago del Desierto y disfrutar la gastronomía patagónica es un clásico.

10- Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz

El imponente Glaciar Perito Moreno es una de las imágenes más icónicas del país. Su inmensidad y los desprendimientos de hielo generan un espectáculo natural que ningún visitante olvida.

Parque Nacional Los Glaciares

Navegar por el Brazo Rico, caminar sobre el glaciar y recorrer las pasarelas panorámicas son actividades que no se pueden obviar.